Новолуние в августе 2021: Как использовать сильный энергетический импульс 8 августа для своих дел
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Новолуние в августе 2021: Как использовать сильный энергетический импульс 8 августа для своих дел

6:20:248/5/2021Фото: pxhere
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Любому человеку в эти сутки рекомендуется держать свои эмоции под контролем, особенно если они носят негативный характер.

ночь, небо, звезды
8 августа Луну мы не увидим, а падающую звезду - вполне

Последнее новолуние лета 2021 года наступит 8 августа в 16:50 по московскому времени. Обновление лунного диска состоится в созвездии Льва. О том, что этот день будет очень благоприятным для для позитивных перемен, свидетельствует сразу несколько факторов.

Во-первых, это будет воскресенье, во-вторых созвездие Льва подарят этим лунным суткам позитивную энергетику, способствующую преодолеванию любых чёрных полос в жизни, а в-третьих, в это время продолжается метеорный поток Персеид, который к 8 августа будет уже достаточно интенсивным, учитывая что пик его придётся на 12 число.

В эти лунные сутки очень благоприятно будет получать новые знания, искать ответы на давно терзающие вас вопросы, искать новое место работы или новые увлечения. Занятия любыми делами, которые дарят вам радость и удовольствие, подарят вам мотивацию на предстоящий месяц, поэтому крайне важно провести этот день с хорошим настроением.

Особенно благоприятным этот день станет для творческих людей, которые ищут новые направления в своей деятельности.

В это новолуние будет очень хорошо заниматься наведением дома порядка, уюта, можно сделать уборку и даже перестановку мебели. Однако учитывайте, что сам процесс не должен быть для вас утомительным. Любое дело вы должны проводить с радостью.

В этот день у всех людей на повышенном уровне будет стремление к лидерству. Тяжелее всего придется тем, кто от рождения является лидером и очень сильным волевым человеком. На них новолуние во Льве будет влиять так, что будет очень сложно справиться со своим стремлением к власти и повелеванию окружающими, что будет чревато скандалами и обостренными конфликтами.

Любому человеку в эти сутки рекомендуется держать свои эмоции под контролем, особенно если они носят негативный характер. Стоит отказаться от игры в карты, не посещать казино, не делать ставок и не идти на риск. На фоне повышенных эмоций человек будет крайне невнимателен при принятии подобных решений, а значит не сможет в полной мере оценить степень риска, на который он идёт.

Очень хорошо будет составлять планы на будущее, составлять карты желаний и заниматься визуализацией - это поможет лучше определиться с методами достижения поставленных целей.

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