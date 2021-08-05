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Вызывает ли облысение ношение шляпы?

10:00:208/5/2021Фото: pxhere.com
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Выпадение волос, также известное как андрогенная алопеция, может поражать как мужчин, так и женщин.

женщина, шляпа
Плотная шляпа, оттягивающая волосы назад, может извлекать фолликулы из кожи головы

Выпадение волос - это наихудший страх многих людей, который может побудить как мужчин, так и женщин принять ряд странных мер предосторожности, когда они сталкиваются с ним. Вызывает ли потерю волос ношение шляпы?

При выпадении волос люди часто зацикливаются на своей возможности облысения. Стремясь сохранить пышную шевелюру, многие мужчины и женщины могут делать все возможное, чтобы сохранить свои фолликулы нетронутыми, или добавлять необычные средства в свой распорядок мытья. Но это не обязательно, так как есть всего несколько способов развить выпадение волос, пишет express.co.uk.

Вызывает ли потеря волос ношение шляпы?

Выпадение волос, также известное как андрогенная алопеция, может поражать как мужчин, так и женщин.

Облысение чаще всего встречается у мужчин, которые испытывают облысение по мужскому типу, но некоторые женщины могут испытывать облысение по женскому типу в течение своей жизни.

В обоих случаях генетика играет наиболее важную роль, но некоторые виды деятельности также могут внести свой вклад.

Обычные владельцы головных уборов могут получать предупреждения о том, что их головной убор может вызвать облысение.

Но роль шляп при выпадении волос не доказана, хотя понятно, почему люди могут так думать.

Шляпы служат прикрытием для людей, чувствительных к выпадению волос, а регулярное ношение головных уборов для маскировки облысения может создать впечатление, что их состояние и привычки взаимосвязаны.

На самом деле эксперты не уверены, что головные уборы являются надежным фактором андрогенной алопеции.

Выступая перед журналом TIME, доктор Хейли Голдбах, дерматолог из UCLA Health, сказала, что это не «серьезная проблема».

Однако эксперты сходятся во мнении, что постоянное давление на голову может выдергивать волоски.

Использование таких инструментов, как резинки для волос, завязывание тугих хвостов или использование косичек на протяжении многих лет может ускорить выпадение волос.

В этом смысле плотная шляпа, оттягивающая волосы назад, может извлекать фолликулы из кожи головы.

Эффект от тугой шляпы или косы зависит от человека, как и возможное облысение.

Главный индикатор вероятности развития андрогенной алопеции у человека находится в его семье.

Генетика - один из немногих предикторов чьей-либо линии роста волос, а гены облысения передаются определенным образом.

У людей две хромосомы: две из разновидностей X или одна X и одна Y.

Паттерн облысения - это ген, который находится в Х-хромосоме и передается через мать, которая получила одну из своих хромосом от отца.

У женщин он рецессивный, а у мужчин - доминантный, что означает, что у мужчин с пораженной Х-хромосомой повышен шанс облысения.

Мужчины с одной пораженной хромосомой от матери, но не от отца, имеют 66-процентный шанс облысения, но этот показатель увеличивается почти до определенного предела, если они тоже получили хромосому от отца.

У женщин, с другой стороны, должны быть две пораженные Х-хромосомы, чтобы развить это заболевание.

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