Певица Слава высказала свои претензии любимому мужчине
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Певица Слава высказала свои претензии любимому мужчине

5:07:418/5/2021Фото: pixabay
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Она считает, что штамп в паспорте только портит отношения.

Слава не собирается выходить замуж

Певица Слава никогда не выходила замуж. Со своим первым возлюбленным она довольно долго была в отношениях, но потом пара осталась и Слава осталась с дочерью на руках. Но совсем скоро она сошлась с новым возлюбленным - миллионером, бывшим гендиректором Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет. Познакомились они в ресторане, когда карьера певицы только начиналась – в 2002 году. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей. Но после знакомства с певицей он подал на развод.

Слава никогда не скрывала, что состоятельный возлюбленный очень помог ей в карьере — щедро вкладывался во все проекты с ее участием, а в 2005 году подарил ключи от роскошной квартиры в центре столицы. Предложение руки и сердца Данилицкий сделал лишь в 2011 году, когда артистка уже была беременна их общей дочерью Антониной, сообщает Экспресс-Газета. Но свадьбы так и не было – певица считает, что это портит отношения, ведь и так претензий к возлюбленному у нее слишком много.

- За время нашей совместной с Толей жизни много всего было. Переломный момент случился лет десять назад — была взаимная обида, предательство, через которое мы переступили вместе и отпустили. < ...> Но это наша история, и она вне стереотипного мышления института брака, - рассказала она.

Сейчас в отношении пары все хорошо и все проблемы они решают вместе.

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