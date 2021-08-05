Певица Слава высказала свои претензии любимому мужчине

Певица Слава никогда не выходила замуж. Со своим первым возлюбленным она довольно долго была в отношениях, но потом пара осталась и Слава осталась с дочерью на руках. Но совсем скоро она сошлась с новым возлюбленным - миллионером, бывшим гендиректором Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет. Познакомились они в ресторане, когда карьера певицы только начиналась – в 2002 году. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей. Но после знакомства с певицей он подал на развод.
Слава никогда не скрывала, что состоятельный возлюбленный очень помог ей в карьере — щедро вкладывался во все проекты с ее участием, а в 2005 году подарил ключи от роскошной квартиры в центре столицы. Предложение руки и сердца Данилицкий сделал лишь в 2011 году, когда артистка уже была беременна их общей дочерью Антониной, сообщает Экспресс-Газета. Но свадьбы так и не было – певица считает, что это портит отношения, ведь и так претензий к возлюбленному у нее слишком много.
- За время нашей совместной с Толей жизни много всего было. Переломный момент случился лет десять назад — была взаимная обида, предательство, через которое мы переступили вместе и отпустили. < ...> Но это наша история, и она вне стереотипного мышления института брака, - рассказала она.
Сейчас в отношении пары все хорошо и все проблемы они решают вместе.