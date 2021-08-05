Самолет СибНИА Новосибирска экстренно сел в Перми из-за отказавшего двигателя

Сегодня, 5 августа, в Перми экстренно сел самолет Сибирского научно-исследовательского института авиации. По предварительным данным, у него мог отказать двигатель. Как стало известно, он летел из Иваново в Нижневартовск.
- На борту воздушного судна находилось 8 человек (все члены экипажа), самолет принадлежит „СибНИА“. Отрабатывается версия об отказе одного из двигателей. Пострадавших нет, повреждений самолет не получил, - сообщили в СК России на транспорте.
Отметим, что Сибирский научно-исследовательский институт находится в Новосибирске. Он по контракту с минпромторгом разрабатывает линейку перспективных самолетов для местных и региональных авиалиний.