Самолет СибНИА Новосибирска экстренно сел в Перми из-за отказавшего двигателя
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Самолет СибНИА Новосибирска экстренно сел в Перми из-за отказавшего двигателя

5:09:218/5/2021Фото: СК РФ
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Пострадавших нет, повреждений самолет не получил.

У самолета отказал двигатель

Сегодня, 5 августа, в Перми экстренно сел самолет Сибирского научно-исследовательского института авиации. По предварительным данным, у него мог отказать двигатель. Как стало известно, он летел из Иваново в Нижневартовск.

- На борту воздушного судна находилось 8 человек (все члены экипажа), самолет принадлежит „СибНИА“. Отрабатывается версия об отказе одного из двигателей. Пострадавших нет, повреждений самолет не получил, - сообщили в СК России на транспорте.

Отметим, что Сибирский научно-исследовательский институт находится в Новосибирске. Он по контракту с минпромторгом разрабатывает линейку перспективных самолетов для местных и региональных авиалиний.

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