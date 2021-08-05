"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине
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"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине

6:14:418/5/2021Фото: © vk.com. Кирилл Мазин
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Накануне исчезновения во время разговоров с родственниками 19-летний Кирилл рассказывал о том, что у него сложные отношения с сержантами.

Кирилла Мазина ищут родственники после его исчезновения из части

В Хабаровском крае из воинской части в селе Афанасьевка пропал Кирилл Мазин, который еще даже не принял присягу.

Исчезновение было замечено в ночь на 1 августа,  сообщили в «Комитете-совете солдатских матерей России». Ранее во время разговоров с родственниками Кирилл рассказывал о том, что у него в части дедовщина и сложные отношения с сержантами.

- Только начал службу, присягу еще не принимал. Информации крайне мало, знаем только, что он находился в санчасти с обострением варикоза, — рассказали родственники.

- В последний раз мы связывались в четверг 29 июня, — сообщила „КП“ жена пропавшего Ксения. - Он не звонил, а просто написал о своем состоянии. У него заболела нога, и он оказался в санчасти. Отношения с сослуживцами сложились хорошие, все отзывались положительно, но вот с сержантами был конфликт. Кирилл жаловался, что как-то измываются над ним.

Все, кто находились в это время в части, утверждают, что ничего не видели и не знают.

Родственники разыскивают 19-летнего Кирилла Мазина, у которого проблемы с ногой из-за варикоза.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2014 году в Бердске похоронили срочника Алексей Снакина, которого нашли повешенным тоже в Хабаровском крае.

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logo
05.08
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