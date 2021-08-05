"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине

В Хабаровском крае из воинской части в селе Афанасьевка пропал Кирилл Мазин, который еще даже не принял присягу.
Исчезновение было замечено в ночь на 1 августа, сообщили в «Комитете-совете солдатских матерей России». Ранее во время разговоров с родственниками Кирилл рассказывал о том, что у него в части дедовщина и сложные отношения с сержантами.
- Только начал службу, присягу еще не принимал. Информации крайне мало, знаем только, что он находился в санчасти с обострением варикоза, — рассказали родственники.
- В последний раз мы связывались в четверг 29 июня, — сообщила „КП“ жена пропавшего Ксения. - Он не звонил, а просто написал о своем состоянии. У него заболела нога, и он оказался в санчасти. Отношения с сослуживцами сложились хорошие, все отзывались положительно, но вот с сержантами был конфликт. Кирилл жаловался, что как-то измываются над ним.
Все, кто находились в это время в части, утверждают, что ничего не видели и не знают.
Родственники разыскивают 19-летнего Кирилла Мазина, у которого проблемы с ногой из-за варикоза.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2014 году в Бердске похоронили срочника Алексей Снакина, которого нашли повешенным тоже в Хабаровском крае.