"Не верю следователям": Отец убитой 15-летней девочки подполковником в Самаре сделал признание
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"Не верю следователям": Отец убитой 15-летней девочки подполковником в Самаре сделал признание

5:28:098/5/2021Фото: соцсети
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Семья погибшей не верит в официальную версию трагедии.

Погибшей школьнице было всего 15

На минувшей неделе в самарском поселке Петра-Дубрава произошла трагедия – там нашли труп 15-летней девочки. Школьницу жестоко зарезали главный подозреваемый по делу- 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. Он уже признался в содеянном, но все все равно слишком много тайн.

15-летняя Ольга (имя изменено) единственный ребенок Дмитрия. Несколько лет назад он потерял жену и воспитывал дочь один. По его словам,она тяжело переживала смерть матери, но постепенно начала приходить в себя. И в тот вечер, 29 июля, девочка также вышла на пробежку около 21:30. Она предупредила отца, что вернется домой через полчаса. Но когда этого не произошло, он стал нервничать. Несколько часов пытался дозвониться до Лены, но безуспешно. А около двух часов ночи к нему пришли правоохранители и сообщили, что нашли труп Ольги. Также они пытались выяснить, как она связана с подполковником.

— Кто это такой, я узнал только у следователя. Знаю, что он жил с нами в одном доме, этажом ниже. Но виделись мы с ним редко, «здравствуйте» да «до свидания». Вот и всё общение. Даже имени его не знал до того дня, — говорит Дмитрий. Он строителем работает, общих тем для разговоров с полицейским не так много.

Была и такая информация, что школьница могла быть любовницей подполковника, но пока подтверждения этом нет.
Между тем мама одноклассницы Лены рассказала журналисту 63.RU, что тревожные звоночки были:

— Она была хорошая и светлая девочка. Сирота почти — жила с папой и тетей. Часто оставалась у нас ночевать — дружила с моей дочерью. В последнее время слышала обрывки их разговоров о том, что до убийства к девочке кто-то приставал, доставал ее. Я так жалею, что с ней не поговорила. Возможно, ничего бы этого не было. У меня нет доказательств, но, возможно, приставал к ней именно этот полицейский. Девочка была красивая и лицом, и фигурой. В тот вечер она пошла на пробежку. Возможно, он увидел ее и захотел затащить в машину, но всё вышло из-под контроля. Не верю, что она могла кричать и бить этого полицейского, когда он ее сбил. Она и мухи не могла обидеть. Моя дочь уже который день плачет, и я тоже. Не можем успокоиться, поверить, что такое случилось, — рассказала мать подруги убитой школьницы, Елена.

По официальной версии, полицейский или просто убил девушку, либо сбил на машине а потом добил.

Семья подозреваемого после ареста попыталась дать тете погибшей девочки деньги, но та отказалась. Отметим, что тело нашли соседи по улице – на погибшей было несколько ножевых ранений. Выяснилось, что соседи заметили еще и момент убийства - как мужчина прижимал девочку к земле, рядом стояла машина Toyota. Ольга пыталась привлечь к себе внимание и громко кричала. Именно на крики и выбежали местные жители, но было уже поздно. Преступник сразу уехал, но соседи запомнили номер машины и с помощью него вышли на владельца – им оказался тесть подполковника. После этого полицейского задержали – сначала он признал вину, а потом оказался давать показания.

Ему 42 года. На момент совершения преступления он занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район). Полицейский возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Но после признания в убийстве мужчину уволили. Коллеги рассказывают, что на его счету несколько крупных задержаний педофилов, поэтому они не верят в интимные отношения между ним и 15-летней девочкой.

Девочку похоронили 3 августа. На траурной церемонии жители поселка говорили, что Антону лучше бы здесь никогда не появляться. И семье его тоже нужно переехать.

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