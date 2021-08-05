Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года

Святые мученики-страстотерпцы, которых 6 августа почитают в православной церкви, это братья Борис и Глеб, после крещения принявшие имена Роман и Давид. Они были сыновьями князя Владимира, крестившего Русь и своих детей в первую очередь, внуками Святослава Игоревича, разгромившего хазарский каганат, и правнуками княгини Ольги, которая первой на Руси приняла христианство.
Смерть братья приняли смиренно от рук своего родного брата Святополка, стремившегося к власти после смерти отца. Борис правил Ростовом, а Глеб - Муромом. Князь Владимир прочил на свое место Бориса - по старшинству. Однако одного за одним братьев убил Святополк.
Братья князья стали первыми святыми, которых признала сама Вселенская Константинопольская церковь. Чин страстотерпцев объединяет всех исповедующих христианство, которые были убиты из-за власти и не оказывали никакого сопротивления, смиренно встречая свою смерть и не желая зла тому, кто пришел со злом.
После похорон братьев у их мощей находили исцеление многие верующие, а потому их стали повсеместно почитать как целителей и чудотворцев.
В этот день верующие посещают храмы, присутствуют на праздничной службе и приносит свои молитвы к святым. Молитвы к святым помогают укрепиться в вере,.
Молитвы читают о защите от врагов, о послании доброго правителя, о наделении его мудростью, просят святых также об избавлении от бедности, от скорби и уныния, просят о примирении врагов, об изгнании из души ненависти злости, а также о мире в государстве.
Однако самыми частыми молитвами к святым являются молитвы об исцелении болезней, в особенности ног и глаз, а также о прощении грехов.
Молитва