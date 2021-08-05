Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года

7:20:178/5/2021Фото: Flickr
0

После похорон братьев у их мощей находили исцеление многие верующие, а потому их стали повсеместно почитать как целителей и чудотворцев. 

князья Борис и Глеб
Братья признаны мучениками-страстотерпцами

Святые мученики-страстотерпцы, которых 6 августа почитают в православной церкви, это братья Борис и Глеб, после крещения принявшие имена Роман и Давид. Они были сыновьями князя Владимира, крестившего Русь и своих детей в первую очередь, внуками Святослава Игоревича, разгромившего хазарский каганат, и правнуками княгини Ольги, которая первой на Руси приняла христианство.

Смерть братья приняли смиренно от рук своего родного брата Святополка, стремившегося к власти после смерти отца. Борис правил Ростовом, а Глеб - Муромом. Князь Владимир прочил на свое место Бориса - по старшинству. Однако одного за одним братьев убил Святополк.

Братья князья стали первыми святыми, которых признала сама Вселенская Константинопольская церковь. Чин страстотерпцев объединяет всех исповедующих христианство, которые были убиты из-за власти и не оказывали никакого сопротивления, смиренно встречая свою смерть и не желая зла тому, кто пришел со злом.

После похорон братьев у их мощей находили исцеление многие верующие, а потому их стали повсеместно почитать как целителей и чудотворцев.

В этот день верующие посещают храмы, присутствуют на праздничной службе и приносит свои молитвы к святым. Молитвы к святым помогают укрепиться в вере,.

Молитвы читают о защите от врагов, о послании доброго правителя, о наделении его мудростью, просят святых также об избавлении от бедности, от скорби и уныния, просят о примирении врагов, об изгнании из души ненависти злости, а также о мире в государстве.

Однако самыми частыми молитвами к святым являются молитвы об исцелении болезней, в особенности ног и глаз, а также о прощении грехов.

Молитва


Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Мужчина уколол шприцом 15-летнюю девочку прямо на улице в Москве
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
традициимолитвапраздникизапретыБорис и Глеб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проведете день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года
7:20:17 8/5/2021
Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года
БердскГлава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении шнуром от чайника 7-летнего мальчика в Новосибирске
7:11:05 8/5/2021
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении шнуром от чайника 7-летнего мальчика в Новосибирске
С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев
6:43:36 8/5/2021
С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев
Семью из пяти человек с 7-летней девочкой убил бывший зэк из-за переезда возлюбленной
6:42:59 8/5/2021
Семью из пяти человек с 7-летней девочкой убил бывший зэк из-за переезда возлюбленной
Зеленский призвал уезжать в Россию считающих себя русским жителей Донбасса
6:30:21 8/5/2021
Зеленский призвал уезжать в Россию считающих себя русским жителей Донбасса
Новолуние в августе 2021: Как использовать сильный энергетический импульс 8 августа для своих дел
6:20:24 8/5/2021
Новолуние в августе 2021: Как использовать сильный энергетический импульс 8 августа для своих дел
"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине
6:14:41 8/5/2021
"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине
БердскМэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого
5:59:12 8/5/2021
Мэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого
Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа
5:32:15 8/5/2021
Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа
"Не верю следователям": Отец убитой 15-летней девочки подполковником в Самаре сделал признание
5:28:09 8/5/2021
"Не верю следователям": Отец убитой 15-летней девочки подполковником в Самаре сделал признание
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '