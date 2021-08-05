Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа
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Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа

5:32:158/5/2021Фото: pixabay
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За последние сутки в регионе выявили 197 новых заболевших.

Новых зараженных выявили в НСО
Сюжет: Третья волна коронавируса
Заслуженный учитель России Татьяна Пирогова скончалась от коронавируса в Новосибирске

Заслуженный учитель России Татьяна Пирогова скончалась от коронавируса в НовосибирскеВ России выявили 23 120 новых случаев коронавируса 5 августаЕщё 479 новости

Сегодня, 5 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 197 новых заболевших. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 63 года. 81 год и женщины в возрасте 64 года, 66 лет, 80 лет, 82 года, 89 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 388 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 230 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 325 человек. На ИВЛ – 46 пациентов.

Напомним, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки выявили 23 120 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Больше всего случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.

За сутки зафиксировано 794 летальных исходов, полностью выздоровели 20 370 человека.

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