Зеленский призвал уезжать в Россию считающих себя русским жителей Донбасса

Владимир Зеленский обратился к гражданам, которые проживают на территории Донбасса. По словам украинского президента те, кто считают себя российскими гражданами, должны переехать в Россию. Такое заявление главы государства прозвучало в эфире телеканала «Дом», который вещает на территорию Донбасса и Крыма.
- Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорий. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии, - сказал он.
Для того, чтобы обеспечить достойное будущее на территории РФ, нужно заранее об этом побеспокоиться и переехать во имя будущих детей и внуков, потому что территория Донбасса «никогда не будет российской», а цивилизация придет только в условиях территориальной принадлежности Украине.
- Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец, - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - заявил он.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Зеленский назвал Крым своей землей и заявил, что он тоже никогда не будет российским.