Семью из пяти человек с 7-летней девочкой убил бывший зэк из-за переезда возлюбленной

В Хакасии произошло чудовищное преступление. В четверг, 5 августа, были обнаружены мертвыми пять человек из одной семьи — супругов 58 и 56 лет, их 20-летнего сына и 7-летней внучки со множественными следами колото-резанных ран.
В массовом убийстве подозревают Федора Панова, ранее отсидевшего 18 лет за убийство матери и дочери, которые проживали в этом же селе. Известно, что он недавно освободился из мест лишения свободы. Для того, чтобы задержать злоумышленника, местные жители сбили его на машине и передали в правоохранительные органы.
Причиной зверской расправы стали неудавшиеся отношения с женщиной, которая приходилась матерью погибшей девочки, рассказывают местные СМИ. В момент трагедии ее не было дома — она переехала в Абакан.
После преступления злоумышленник помылся в бане убитых хозяев, чтобы смыть с себя их кровь, а потоми ломился в соседние дома.
После проведенных 18 лет в колонии Панов в феврале 2021 года прибыл в Омск и был под административным надзором. О его прибытии в село Джирим не знали ни в полиции, ни в администрации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего). Сейчас на месте происшествия работает работают следователи и криминалисты, обстоятельства преступления устанавливает полиция.
-На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей 1-го управления по расследованию особо важных дел, криминалистов ГСУ, оперативных сотрудников и экспертов МВД. Выполняется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы, сообщили в СК.