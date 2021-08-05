Какие чудеса сотворил целитель Пантелеймон и как нужно ему молиться в праздник великомученика 9 августа?

Покровителя всех медиков, целителя мученика Пантелеймона, церковь почитает ежегодно 9 августа. Этот молодой человек был очень талантлив и принял смерть, достойно выдержав все попытки своих мучителей и не отказавшись до последнего от веры в Христа.
Мальчик родился в семье язычника и христианки, его мать втайне от всех прививала мальчику любовь к христианской религии, а также смирение и скромность. Семья жила в период правления императора Максимиана в Никомидии, когда осуществлялись ярые жёсткие гонения на христиан. Мать Пантелеймона умерла, когда он был еще подростком, а отец принял решение отдать его на обучение местному целителю.
Мальчику учёба давалась очень хорошо, все знания и умения он схватывал буквально на лету. Весть о его успехах очень быстро донеслись до императора, после чего Пантелеймона представили ко двору. Это было очень почетно и юноша довольно быстро разбогател. Однако тайно он продолжал общаться с одним священником христианином, который учил его тонкостям христианства, молитвам и тому, как нужно истина верить в господа, а позже и окрестил его.
Все обращавшийся к Пантелеймону обязательно уходили с улыбкой на лице, поскольку очень многим он помогал вылечиться. Однажды Пантелеймону пришлось оказывать медицинскую помощь мальчику, которого укусила опасная змея. Никакие известные способы помощи не возымели своего действия и он понимал, что мальчик буквально умирает на его руках. Тогда в отчаянии целитель обратился в горячей молитве к Господу. Молитва Пантелеймона была услышана и мальчику стало лучше, вскоре он поправился вовсе.
После этого случая Пантелеймон перестал брать плату за свои услуги целителя. Весть о нём стала очень быстро распространяться по округе и вскоре все местные лекари стали ему завидовать и писать жалобы императору.
Вскоре снова подвернулся необычный случай, когда к Пантелеймону обратился человек, который был слеп от самого рождения. Отец Пантелеймона уговаривал его не браться за излечение этого человека, поскольку это было по его мнению невозможным и могло выставить сына в неблагоприятном свете. Однако целитель закрыл руками глаза незрячего человека и приступил к молитве.
Когда молитва была окончена, Пантелеймон убрал руки от лица незрячего и тут оказалось, что зрение к нему вернулось. Отец был настолько впечатлен произошедшим, что вскоре и сам отказался от язычества и принял христианство. Однако этот случай был последней каплей в терпении завистников-лекарей, и они в донесли императору о том, что целитель Пантелеймон открыто исповедует христианство.
Его арестовали и подвергли жесточайшим пыткам, заставляя его отречься от Христа, однако он держался до последнего, а Господь его оберегал и никакие пытки не могли принести ему тяжёлого. Тогда император распорядился отрубить голову целителю.
Чудесные случаи исцеления случались и после смерти Пантелеймона, когда к его мощам обращались страждущие с просьбами об исцелении. По сей день молитвы к нему помогают избавиться от тяжелых заболеваний, в том числе от глухоты, от слепоты и при других тяжелых болезнях.
Молитвы