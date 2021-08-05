Телец, Козерог и Рыбы преодолеют душевную боль с 4 по 9 августа 2021 года

С 4 августа по 9 августа три знака зодиака преодолеют душевную боль, когда Венера противостоит Хирону в Овне.
Венера против Хирона 4 августа приносит целительную энергию Тельцу, Козерогу и Рыбам на пять полных дней.
Имейте это в виду на будущее: всякий раз, когда вы слышите, что Хирон в городе, знайте, что вас ждет исцеление, пишет yourtango.com.
И сердца, и умы выиграют от движений Хирона, и когда Хирон находится напротив Венеры, мы прямо имеем в виду исцеление разбитого сердца ... а кто на этой планете не испытал какой-либо версии сердечной боли? Ни один из нас.
4 августа принесет это исцеление, и для некоторых это покажется как давно заслуженная отсрочка, в то время как для других это придет как внезапное осознание.
Одна из причин, по которой этот транзит настолько силен, заключается в том, что он обладает способностью исцелять самые тяжелые из ударов сердца; для тех, кто думал, что никогда не «преодолеет это» - здесь вы начинаете свое путешествие.
Некоторые знаки будут чувствовать это сильнее, чем другие, просто потому, что они слишком долго страдали и привыкли к боли.
Когда дверь приоткрывается, пропуская свет надежды и исцеления, эти знаки, наконец, смогут почувствовать, что есть будущее. Какие знаки преодолеют душевную боль во время «Хирона против Венеры»?
Знаки Зодиака, которые преодолеют душевную боль во время Венеры, противостоят Хирону с 4 по 9 августа 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)
Когда вы думаете о своей прошлой любви и душевной боли, которую они вам причинили, вы склонны возвращать их к жизни, как будто вы хотите потакать боли - просто ради нее.
Это мазохистская тенденция с вашей стороны, Телец, но, опять же, большинство людей предаются жалости к себе и прославляют старые боли.
Вас поразит, что количество лет сейчас растет, и что очень мало смысла перефразировать эти ужасные сцены снова и снова в своей голове.
Вы можете ударить «момент щелчка», когда внезапно почувствуете себя ... свободным. Это как - вы заплатили цену, и теперь пора отпустить. И это правда; вы провели время в тюрьме памяти и что это вам принесло? Ничего такого.
Хирон стучит в вашу дверь, Телец, как курьер, и готов служить вам огромной порцией исцеляющей энергии.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Ах, что ты терпишь, Козерог. Вы стоите и рассудительны, но это не значит, что вас нельзя обидеть.
Вы просто случайно оказались одним из тех людей, которые нелегко обсуждают, что вам больно, и из-за этого те, кто причиняет вам боль, не осознают ущерб, который они нанесли.
Увы, вы больше не можете противостоять людям - вы признаете, что настало время отпустить прошлые обиды .
Благодаря Хирону напротив Венеры вы сможете точно определить, что или кто причинил вам боль, как они это сделали и стоит ли об этом даже думать.
Тебя ждет серьезное исцеление, Кэп, и оно придаст тебе столько силы и ясности, что ты сможешь двигаться по своей жизни, не стесняясь тягот прошлого.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
Если кто и знает, как вылечить разбитое сердце, так это вы, Рыбы. Однако, как правило, на это уходит слишком много времени, и это серьезно сказывается на вашем здоровье и благополучии.
Вы чувствуете себя преданным своей душевной боли, поскольку оставление ее предполагало бы недостаток преданности ... и все же именно ваша преданность причиняет вам боль.
Вам нужно освободить человека, который причинил вам боль, и вам, безусловно, нужно перестать превращать его в такую звезду. Как это выражение: «Он живет без ренты в твоей голове ...» - это ты, позволяя кому-то жить в твоей голове, без возврата.
Благодаря Хирону вы это ясно увидите и поймете, что вам решать, как изменить свое поведение.
Человека, который причинил вам боль, больше нет в вашей жизни - и он не думает о вас. Отпустите их - пока они просто тяжелый багаж, а кому это нужно? Не вы, Рыбы. Не ты.