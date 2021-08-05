Телец, Козерог и Рыбы преодолеют душевную боль с 4 по 9 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Телец, Козерог и Рыбы преодолеют душевную боль с 4 по 9 августа 2021 года

9:00:248/5/2021Фото: pxhere.com
0

Одна из причин, по которой транзит Хирона против Венеры, настолько силен, в том, что он исцеляет самые тяжелые из ударов сердца. Некоторые знаки будут чувствовать это сильнее, чем другие, просто потому, что они слишком долго страдали и привыкли к боли.

звезды, деревья
Некоторые знаки будут чувствовать это сильнее, чем другие, просто потому, что они слишком долго страдали и привыкли к боли

С 4 августа по 9 августа три знака зодиака преодолеют душевную боль, когда Венера противостоит Хирону в Овне.
Венера против Хирона 4 августа приносит целительную энергию Тельцу, Козерогу и Рыбам на пять полных дней.

Имейте это в виду на будущее: всякий раз, когда вы слышите, что Хирон в городе, знайте, что вас ждет исцеление, пишет yourtango.com.

И сердца, и умы выиграют от движений Хирона, и когда Хирон находится напротив Венеры, мы прямо имеем в виду исцеление разбитого сердца ... а кто на этой планете не испытал какой-либо версии сердечной боли? Ни один из нас.

4 августа принесет это исцеление, и для некоторых это покажется как давно заслуженная отсрочка, в то время как для других это придет как внезапное осознание.

Одна из причин, по которой этот транзит настолько силен, заключается в том, что он обладает способностью исцелять самые тяжелые из ударов сердца; для тех, кто думал, что никогда не «преодолеет это» - здесь вы начинаете свое путешествие.

Некоторые знаки будут чувствовать это сильнее, чем другие, просто потому, что они слишком долго страдали и привыкли к боли.

Когда дверь приоткрывается, пропуская свет надежды и исцеления, эти знаки, наконец, смогут почувствовать, что есть будущее. Какие знаки преодолеют душевную боль во время «Хирона против Венеры»?

Знаки Зодиака, которые преодолеют душевную боль во время Венеры, противостоят Хирону с 4 по 9 августа 2021 года:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Когда вы думаете о своей прошлой любви и душевной боли, которую они вам причинили, вы склонны возвращать их к жизни, как будто вы хотите потакать боли - просто ради нее.

Это мазохистская тенденция с вашей стороны, Телец, но, опять же, большинство людей предаются жалости к себе и прославляют старые боли.

Вас поразит, что количество лет сейчас растет, и что очень мало смысла перефразировать эти ужасные сцены снова и снова в своей голове.

Вы можете ударить «момент щелчка», когда внезапно почувствуете себя ... свободным. Это как - вы заплатили цену, и теперь пора отпустить. И это правда; вы провели время в тюрьме памяти и что это вам принесло? Ничего такого.

Хирон стучит в вашу дверь, Телец, как курьер, и готов служить вам огромной порцией исцеляющей энергии.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Ах, что ты терпишь, Козерог. Вы стоите и рассудительны, но это не значит, что вас нельзя обидеть.

Вы просто случайно оказались одним из тех людей, которые нелегко обсуждают, что вам больно, и из-за этого те, кто причиняет вам боль, не осознают ущерб, который они нанесли.

Увы, вы больше не можете противостоять людям - вы признаете, что настало время отпустить прошлые обиды .

Благодаря Хирону напротив Венеры вы сможете точно определить, что или кто причинил вам боль, как они это сделали и стоит ли об этом даже думать.

Тебя ждет серьезное исцеление, Кэп, и оно придаст тебе столько силы и ясности, что ты сможешь двигаться по своей жизни, не стесняясь тягот прошлого.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Если кто и знает, как вылечить разбитое сердце, так это вы, Рыбы. Однако, как правило, на это уходит слишком много времени, и это серьезно сказывается на вашем здоровье и благополучии.

Вы чувствуете себя преданным своей душевной боли, поскольку оставление ее предполагало бы недостаток преданности ... и все же именно ваша преданность причиняет вам боль.

Вам нужно освободить человека, который причинил вам боль, и вам, безусловно, нужно перестать превращать его в такую ​​звезду. Как это выражение: «Он живет без ренты в твоей голове ...» - это ты, позволяя кому-то жить в твоей голове, без возврата.

Благодаря Хирону вы это ясно увидите и поймете, что вам решать, как изменить свое поведение.

Человека, который причинил вам боль, больше нет в вашей жизни - и он не думает о вас. Отпустите их - пока они просто тяжелый багаж, а кому это нужно? Не вы, Рыбы. Не ты.

5 признаков, что смерть уже близка
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Потасовка с десантниками на День ВДВ: что произошло на самом деле
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Андреева в 16 лет: в сети появилась архивное фото
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Пять фраз врачей, после которых срочно беги к другому
астрологиявенеразнаки зодиакахирон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть сердца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Телец, Козерог и Рыбы преодолеют душевную боль с 4 по 9 августа 2021 года
9:00:24 8/5/2021
Телец, Козерог и Рыбы преодолеют душевную боль с 4 по 9 августа 2021 года
Какие пособия и выплаты получают семьи с детьми в Новосибирской области в 2021 году, ответила власть
8:57:55 8/5/2021
Какие пособия и выплаты получают семьи с детьми в Новосибирской области в 2021 году, ответила власть
Видео допроса выбросившего своего 2-летнего сына в окно пятого этажа опубликовал СКР
8:31:48 8/5/2021
Видео допроса выбросившего своего 2-летнего сына в окно пятого этажа опубликовал СКР
Какие чудеса сотворил целитель Пантелеймон и как нужно ему молиться в праздник великомученика 9 августа?
8:20:30 8/5/2021
Какие чудеса сотворил целитель Пантелеймон и как нужно ему молиться в праздник великомученика 9 августа?
С Днем пива 6 августа уникальные картинки и веселые слова для любителей хмельного напитка
8:14:54 8/5/2021
С Днем пива 6 августа уникальные картинки и веселые слова для любителей хмельного напитка
БердскСбитого на "зебре" пешехода в Бердске "скорая" увезла в больницу. Смотрите видео
8:13:38 8/5/2021
Сбитого на "зебре" пешехода в Бердске "скорая" увезла в больницу. Смотрите видео
Спасательный вертолет разбился в Таджикистане: Летел на помощь российским туристам
7:54:51 8/5/2021
Спасательный вертолет разбился в Таджикистане: Летел на помощь российским туристам
Шойгу проверил работу над тяжелым беспилотником «Охотник» на заводе им. Чкалова в Новосибирске
7:30:10 8/5/2021
Шойгу проверил работу над тяжелым беспилотником «Охотник» на заводе им. Чкалова в Новосибирске
Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года
7:20:17 8/5/2021
Чем известны святые князья Борис и Глеб и что нужно делать в день памяти 6 августа 2021 года
БердскГлава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении шнуром от чайника 7-летнего мальчика в Новосибирске
7:11:05 8/5/2021
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении шнуром от чайника 7-летнего мальчика в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '