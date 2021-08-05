Шойгу проверил работу над тяжелым беспилотником «Охотник» на заводе им. Чкалова в Новосибирске

В Новосибирскую область 5 августа прибыл Министр обороны РФ, для того, чтобы провести проверку выполнения работ над тяжелым беспилотником «Охотник», сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Еще в августе 2019 года был совершен первый 20-минутный полет экспериментального образца БЛА С-70.
Сергей Шойгу побывал на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ), где его сопровождал Юрий Слюсарь, возглавляющий Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), который давал пояснения по ходу проверки. На заводе Новосибирска происходит выпуск беспилотных аппаратов, которые мало заметны для ПВО противника. БЛА С-70 «оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения».
В августе 2019 года экспериментальный образец БЛА С-70 провел свой первый полет, длившийся не меньше 20 минут. Тогда же был выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова является филиалом ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"). В числе продукции, производимой на НАЗ - фронтовой бомбардировщик Су-34, который активно используется в ВКС России.
НАЗ начал работу 90 лет назад, предприятием выпущено более 30 тыс. самолетов.