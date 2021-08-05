Что разрешено и запрещено делать 7 и 8 августа 2021 года по лунному календарю на даче и в саду

7 августа
В субботу начнется 28-й лунный день , который продлится до 20 часов 32 минут этого же дня. Не смотря на то, что завтра состоится новолуние, сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы угрожать собирать урожай, консервировать его а также собирать лекарственные травы.
День оценивается как спокойный и гармоничный, сегодня нельзя совершать никакую работу, которая связана с разрушением. Не рекомендуется заниматься обрезкой, прополкой, стрижкой газона, выкорчевыванием старых пней, обрезкой больных и старых ветвей. Не рекомендуется сегодня срывать цветы, а также перекапывать грядки . Из благоприятных видов работ сегодня посадки, посевы без замачивания семян.
Стоит учитывать, что сейчас запрещён полив, поскольку корни растений влагу не употребляют.
Очень хорошо в эти лунные сутки проводить подкормку культур как минеральными, так и органическими удобрениями. Строго запрещено работать с почвой поблизости от корней растений, поскольку они сейчас очень уязвимы. При повреждении корней растение может погибнуть. Вообще день стоит проводить спокойно и не решатся на какие-то тяжёлые кардинальные работы.
8 августа
Сегодня непосредственно день новолуния и начала первых лунных суток, которые не подходят для большинства огородных работ. Но не запрещено работать с химией, можно пропалывать грядки, стричь газон.