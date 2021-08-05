Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении шнуром от чайника 7-летнего мальчика в Новосибирске
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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении шнуром от чайника 7-летнего мальчика в Новосибирске

7:11:058/5/2021Фото: Предоставлено Иваном Ивановым
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Ребенок рассказал следователям, что его наказал "дядя Олег", сожитель его матери. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре "Виктория". 

Ребенок весь исполосован после "воспитания"

По поручению главы  Следственного комитета России Александра Бастрыкина руководители ряда региональных следственных управлений представят доклады о ходе расследования уголовных дел и проведении проверок, организованных по фактам происшествий с детьми в разных уголках России. Об этом сообщили 5 августа в главке СКР.

В числе прочих Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия с 7-летним Тимуров в Новосибирске. Как первым сообщил "Курьер. Среда. Бердск" мальчика жестоко избил проводом от чайника сожитель его матери. Ребенок рассказал следователям, что его наказал "дядя Олег".

СК  по Новосибирской области в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства причинения телесных повреждений мальчику.

- Следователем проведен опрос малолетнего с участием педагога и психолога с целью установления полной картины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. О промежуточных результатах этого уголовного дела также будет доложено председателю СКР, - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Тимура изъяли из семьи. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре "Виктория".

Председатель СКР поручил руководителям следственных управлений в рамках проверок и уголовных дел тщательно установить все обстоятельства, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению противоправных действий в отношении детей. Их ход и результаты поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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05.08
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