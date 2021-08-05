Когда выкапывать морковку?
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Когда выкапывать морковку?

11:20:208/5/2021Фото: pxhere
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Будет очень хорошо, если выбранный вами день окажется благоприятным по лунному календарю, а поэтому лучше всего заранее узнать о благоприятных днях, когда можно выкопать морковь на хранение.

морковь
Овощи нужно выкапывать в точные сроки созревания

Соблюдение правильного срока выкапывания урожая моркови очень важно для огородников и дачников , если они не хотят потерять с трудом и любовью выращенный урожай.

Морковь нельзя выкапывать слишком рано, точно также как и слишком поздно. В первом случае она не наберёт достаточного количества сахара и всех полезных витаминов, а её кожура будет слишком тонкой, а если морковь передержать, то сахара она наберёт слишком много, к тому же плоды могут растрескаться от избыточного роста.

Определить зрелость моркови можно по сорту, если вы точно помните когда сеяли ее и сколько требуется дней на её вызревание, а также по внешнему виду. Внешних признаков есть три.

Это начинающая увядать ботва снизу, выглядывающая из грядки верхняя часть морковки, а также белые нитевидные корешки, которые можно обнаружить на корнеплоде в тот момент, когда морковь целиком созрела.

Для выкапывания урожая лучше всего выбирать сухой солнечный день, а приступать к этой процедуре лучше всего рано утром, чтобы морковь хорошо просушилась под солнечными лучами. Остатки земли с моркови убирайте аккуратно руками, ни в коем случае не остукивайте ее о лопату, поскольку так вы повредите кожицу плодов.

Будет очень хорошо, если выбранный вами день окажется благоприятным по лунному календарю, а поэтому лучше всего заранее узнать о благоприятных днях, когда можно выкопать морковь на хранение.

Лучшими днями в августе 2021 года станут 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18, 19, 25-31 августа.

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Народные новости
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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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