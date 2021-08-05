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Видео допроса выбросившего своего 2-летнего сына в окно пятого этажа опубликовал СКР

8:31:488/5/2021Фото: Скриншот
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После того, как мужчина выкинул ребенка, он сбежал, но был быстро найден по горячим следам. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются медики.

Москвич выбросил в окно ребенка

Видео допроса жителя Москвы, покушавшегося на жизнь собственного ребенка, было опубликовано Следственным комитетом 5 августа.

Подозреваемый знает, за что его задержали - он выбросил в окно собственного двухлетнего ребенка в окно 5 этажа.

В пятницу, 6 август,а ожидается  суд по выбору меры пресечения задержанного 23-летнего отца пострадавшего мальчика.

После того, как мужчина выбросил в окно ребенка, он сбежал, но был быстро найден по горячим следам.

Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются медики, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Молодая семья жила в Подольске у брата Леонида: они переехали туда, когда началась пандемия коронавируса, а хозяин квартиры в свою очередь перебрался в квартиру матери.  А 3 августа у пары была трехлетняя годовщина свадьбы, и, вероятнее всего, молодые люди употребили какое-то вещество. 4 августа, со слов матери, сын, когда привез ребенка, вел себя странно: то смеялся, то плакал. Женщина, медик по профессии, заподозрила психоз наркотического происхождения, хотя невестка сказала, что Леонид попросту отравился пивом.

Днем бабушка сходила с внуком в интернет-магазин получить заказ – детское одеяло. Леонид тем временем приходил в себя дома. А вечером, перед сном, мужчина вдруг схватил ребенка и захотел с ним уйти. Бабушка, увидев состояние сына, закрыла входную дверь и пошла мыть посуду. В этот момент Леонид выбросил малыша в окно. После этого он убежал, но утром в четверг был задержан.

Матери ребенка 24 года, она познакомилась с Леонидом когда он пришел из армии на одной из вечеринок. Спустя некоторое время она объявила, что беременна. Сам Леонид не работает, перебивается случайными заработками. Из последних – он работал дворником, что не устроило его супругу – она заявила, что не собиралась выходить замуж за дворника. Также мать малыша сообщает, что ее муж приехал в Москву, чтобы сделать прививку. Последние два дня супружеская пара ругалась и отец мальчика много пил.

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