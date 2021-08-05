Спасательный вертолет разбился в Таджикистане: Летел на помощь российским туристам
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Спасательный вертолет разбился в Таджикистане: Летел на помощь российским туристам

7:54:518/5/2021
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Борт направлялся за семью туристами из Москвы, с которыми потерялась связь, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района.

В Таджикистане упал спасательный вертолет, летевший к туристам из РФ

Спасательный вертолет таджикистанской пограничной службы, который направлялся к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана. Погиб пилот, четыре человека ранены, рассказали РИА Новосити в ассоциации туроператоров страны.

«Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горно-спасательный центр при ассоциации туроператоров. Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. При крушении вертолета погиб пилот и четыре пассажира получили ранения», - сказали в ассоциации.

Вертолет направлялся за семью туристами из Москвы, с которыми потерялась связь, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области.

На высоте свыше 6 тысяч метров один из туристов еще 28 июля попал под лавину. Другие успели сообщить об этом и в скором времени перестали выходить на связь. Организаторы поездки россиян попросили помощи у горно-спасательного центра. В результате утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов, однако потерпел крушение при посадке на ледник.

Сейчас спасатели направляются к месту происшествия, чтобы помочь раненым и проводить их в место, где сможет приземлиться еще один спасательный вертолет. Поиски российских туристов также продолжаются.

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