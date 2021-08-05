Сбитого на "зебре" пешехода в Бердске "скорая" увезла в больницу. Смотрите видео

На пешеходном переходе у ДК "Родина" в Бердске вечером 5 августа автомобиль сбил пешехода. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидца, ДТП произошло около 19.30 на ул. Лунной.
-Этот переход к "Монетке", ближе к ул. Космической. Толпа подростков стоит, шумит. Вероятно, сбили одного из них, - поделился с "Курьер. Среда. Бердск" автор видео.
Как стало известно, скорая помощь, прибывшая на место дорожного происшествия забрала пострадавшего в больницу. О характере и серьезности травм пока неизвестно.
По информации "Курьер. Среда. Бердск", автомобиль, сбивший пешехода на "зебре", находится на месте ДТП. Экипаж ДПС пока не приехал. Его дожидаются сотрудники бердской полиции.