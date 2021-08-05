Какие пособия и выплаты получают семьи с детьми в Новосибирской области в 2021 году, ответила власть

В Новосибирской области 400 тысяч семей, у которых более 500 тысяч детей (33 тысячи многодетных и 6,7 тысяч семей с детьми-инвалидами) получают различные выплаты. В 2021 году объем помощи для поддержки граждан со стороны минтруда и соцразвития стал больше - с 31,5 млрд рублей до 38,9 млрд рублей, из них поддержка семей с детьми выросла с 18,4 млрд до 27,7 млрд рублей.
В регионе предоставляются 27 различных выплат и пособий семьям, в которых растут дети, в их числе и федеральные и региональные меры. Выплаты по 10 тысяч рублей для школьников уже начались, их получили уже более 270 тысяч семей Новосибирской области, рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов.
В конкретные меры поддержки входят выплаты раз в месяц в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, дополнительное пособие при рождении ребенка из бюджета области, единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства, выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и другие.
Предоставляется бесплатное горячее питание для учеников начальной школы. В 2021 году для питания 150 тысяч младшеклассников направлено порядка 2 млрд рублей.
- В регионе также активно реализуется мера социальной поддержки семей с детьми – областной семейный капитал. Данная мера поддержки предоставляется с 2012 года при рождении третьего либо последующего ребенка. В числе наиболее популярных направлений расходования регионального семейного капитала – погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и сельхозоборудования, обучение детей, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Руководитель областного отделения Пенсионного фонда Александр Терепа отметил, что расходование областного семейного капитала во многом созвучно с аналогичной федеральной мерой поддержки. Его средства можно использовать для улучшения жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери.
- Важной особенностью данной выплаты, – подчеркнул Терепа, – является то, что семьи с невысоким доходом, у которых появился второй ребенок, могут получить средства материнского (семейного) капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат, а также то, что с прошлого года федеральный материнский капитал выплачивается не только при появлении второго ребенка, но и на первенца.
-Сергей Нелюбов подчеркнул, что основной акцент любой меры социальной поддержки семей делается на помощи семьям с детьми – это поддержка многодетных, молодых семей, а также тех, в которых проживают дети-инвалиды, помощь при подготовке детей к школе и другие направления. Реализация мер соцподдержки находится на особом контроле региональных властей.