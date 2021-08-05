Путин: "Все подустали" от темы борьбы с коронавирусом
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Путин: "Все подустали" от темы борьбы с коронавирусом

9:37:438/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам президента, власти должны реагировать на изменяющуюся ситуацию, на те вопросы, "которые нельзя оставлять без внимания".

Владимир Путин посетит Челябинскую область и Башкирию

Российская власть должна быстро реагировать на изменение ситуации с пандемией, об этом заявил президент России Владимир Путин 5 августа во время совещания с кабинетом министров страны, передает сайт Кремля.

- Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию, - сказал глава государства.

Владимир Путин обратил внимание, что многие сейчас находятся в отпусках и попросил начать заседание с доклада Михаила Мурашко, возглавляющего Минздрав.

- Многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания, - заметил Путин.

Президент России обратил внимание на ситуацию в стране, связанную с пожарами и паводками. О необходимости оперативности реагирования напомнил глава государства и заметил, что займется вопросами на месте, во время выездного совещания.

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05.08
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