Путин: "Все подустали" от темы борьбы с коронавирусом

Российская власть должна быстро реагировать на изменение ситуации с пандемией, об этом заявил президент России Владимир Путин 5 августа во время совещания с кабинетом министров страны, передает сайт Кремля.
- Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию, - сказал глава государства.
Владимир Путин обратил внимание, что многие сейчас находятся в отпусках и попросил начать заседание с доклада Михаила Мурашко, возглавляющего Минздрав.
- Многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания, - заметил Путин.
Президент России обратил внимание на ситуацию в стране, связанную с пожарами и паводками. О необходимости оперативности реагирования напомнил глава государства и заметил, что займется вопросами на месте, во время выездного совещания.