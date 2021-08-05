Пьяная жена заживо сварила своего супруга: Он скончался на месте
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Пьяная жена заживо сварила своего супруга: Он скончался на месте

9:22:228/5/2021Фото: МВД
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С 32-летней вдовы взяли подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Полицейские допросили жительницу Тосно по факту смерти ее мужа

Пьяная жена заживо сварила своего мужа. Как рассказывает сама женщина, сделала она это случайно. О трагедии, которая произошла в конце июля в Ленинградской области, стало известно 5 августа.

Нетрезвая 32-летняя женщина потеряла равновесие и окатила супруга кипятком. Это произошло на кухне. Мужчина от сильных термических ожогов скончался на месте. Как сообщает РЕН ТВ, 35-летний пострадавший получил ожоги лица и тела.

Женщину задержали и допросили в полиции. С нее взяли подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дед в бане, которая находится в частном доме Бердска, окатил кипятком своих маленьких внуков. Пожилой бердчанин перепутал тазики.

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