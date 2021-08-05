Пьяная жена заживо сварила своего супруга: Он скончался на месте

Пьяная жена заживо сварила своего мужа. Как рассказывает сама женщина, сделала она это случайно. О трагедии, которая произошла в конце июля в Ленинградской области, стало известно 5 августа.
Нетрезвая 32-летняя женщина потеряла равновесие и окатила супруга кипятком. Это произошло на кухне. Мужчина от сильных термических ожогов скончался на месте. Как сообщает РЕН ТВ, 35-летний пострадавший получил ожоги лица и тела.
Женщину задержали и допросили в полиции. С нее взяли подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дед в бане, которая находится в частном доме Бердска, окатил кипятком своих маленьких внуков. Пожилой бердчанин перепутал тазики.