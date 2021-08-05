Ритуальные убийства и канибализм сатанистов обнаружили в карельских лесах
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Ритуальные убийства и канибализм сатанистов обнаружили в карельских лесах

10:16:488/5/2021Фото: PxHere
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Двух молодых людей потеряли родные и не могли найти несколько лет, пока сатанисты в соцсетях не стали обсуждать подробности их поедания.

Ленинградская область и Карелия стали местом жертвоприношения сатанистов

Жертвами сатанистов, которые совершали ритуальные убийства и съедали людей, стали два молодых человека, которые долго считались пропавшими без вести. Совершавшие обряды делились друг с другом информацией в соцсетях и планировали новые убийства.

Пара сатанистов проводила ритуальные обряды в лесах Карелии и Ленинградской области, во время которых они приносили жертвы и съедали трупы. Андрей Трегубенко и Ольга Большакова были задержаны за наркотики, но во время проведения следственных действий стало известно, что задержанные могли производить ритуальные убийства. Также из подозревают в расчленении жертв и каннибализме.

Два молодых человека увлеклись эзотерикой и доверились Андрею и Ольге, приехав в лес и стали их жертвами. С 2016 года никто не знал, где находятся пропавшие, а родители, волонтеры и сотрудники полиции не теряли надежды в их поиске. Об этом стало известно из сообщения в телеграмм-канале Mash.

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