Ритуальные убийства и канибализм сатанистов обнаружили в карельских лесах

Жертвами сатанистов, которые совершали ритуальные убийства и съедали людей, стали два молодых человека, которые долго считались пропавшими без вести. Совершавшие обряды делились друг с другом информацией в соцсетях и планировали новые убийства.
Пара сатанистов проводила ритуальные обряды в лесах Карелии и Ленинградской области, во время которых они приносили жертвы и съедали трупы. Андрей Трегубенко и Ольга Большакова были задержаны за наркотики, но во время проведения следственных действий стало известно, что задержанные могли производить ритуальные убийства. Также из подозревают в расчленении жертв и каннибализме.
Два молодых человека увлеклись эзотерикой и доверились Андрею и Ольге, приехав в лес и стали их жертвами. С 2016 года никто не знал, где находятся пропавшие, а родители, волонтеры и сотрудники полиции не теряли надежды в их поиске. Об этом стало известно из сообщения в телеграмм-канале Mash.