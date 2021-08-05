Заявки на бесплатную газификацию частного сектора принимает мэрия Бердска

До 14 августа в Бердске принимают заявки на заключение договоров по догазификации - бесплатному подключению к газопроводу до границ земельного участка. Сейчас мэрия собирает исходные данные домовладений, которые нуждаются в газификации.
-Жителям, намеревающимся осуществить подключение своих объектов индивидуального жилищного строительства, необходимо провести работы по внутренним коммуникациям, сообщили 5 августа в пресс-центре мэрии Бердска.
По словам замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, в первую очередь газ подведут тем жителям, которые уже подготовили необходимые коммуникации на своих участках.
Бердск входит в программу газификации в соответствии с постановлением правительства РФ. Все вопросы по догазификации решает администрация города совместно с управлением капстроительства. Руководитель УКСа Антон Антонов напомнил, что подвод газа в рамках догазификации является для граждан бесплатным, но только до границ земельных участков их домовладений.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о бесплатной газификации частного сектора заявил президент Владимир Путин, дав соответствующее задание "Газпрому".
Активно продвигал газификацию в Бердске депутат Николай Сычев. Он много лет добивался от власти внятного ответа, когда город войдет в программы газификации. И во глава государства все решил за местных чиновников.