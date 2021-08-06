6 августа - День железнодорожных войск: мужественные слова и картинки для железнодорожников
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6 августа - День железнодорожных войск: мужественные слова и картинки для железнодорожников

6:55:438/6/2021Фото: fresh-cards.ru
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Желаем, чтобы служба спокойною была, по все стране огромной мчались поезда.

6 августа - День железнодорожных войск
6 августа - День железнодорожных войск

Наверное немногие из нас знают, что существуют железнодорожные войска, обеспечивающие исправное состояние железнодорожного полотна, бесперебойный проезд поездов через мосты, безопасное функционирование железной дороги.  С 1996 года по Указу Президента 6 августа считается Днем железнодорожных войск.

6 августа - День железнодорожных войск
6 августа - День железнодорожных войск

День войск железнодорожных,
Поздравим от души!
Желаем много счастья
И пламенной любви!

Пусть будет настроение
Хорошим у вас всегда!
И близкие все люди
Поздравят с раннего утра!

***

Под перестук колес,
Свист громкий паровозный
Поздравим мы бойцов
Войск железнодорожных.

Желаем, чтоб по рельсам вдаль
Летели поезда,
На страже безопасности
Стоите вы всегда.

Мосты и полустанки,
Вокзалы, перегоны —
Патруль проводит взглядом
Летящие вагоны.

Желаем, чтобы служба
Спокойною была,
По все стране огромной
Мчались поезда.

***

Отмечают нынче праздник
Славные ж/д войска.
Поздравляю вас, ребята,
Служба ваша нелегка.

Полежать хочу удачи,
Пусть ваш поезд мчит вперед,
Каждый день пусть вам лишь счастье,
Вдохновение несет.

Будет пусть семья здорова,
Служба мирно лишь идет.
Жить желаю вам задорно,
Никогда не знать невзгод.

6 августа - День железнодорожных войск
6 августа - День железнодорожных войск

Есть бойцы средь нас, ребята,
Сильные, надежные.
Представляют их войска
Железнодорожные.

С вашим праздником поздравить
Я спешу сегодня.
Пожелать успехов в службе,
Деле вашем сложном.

***

С днем войск,
Что на ж/д все служат.
Они заботой нас окружат.
Чтоб ждала срочная доставка,
Мы жили дружно, славно, ярко.
Вам назначенья исполнять
И о себе не забывать.
Резервы жизни пополнять,
Войскам чтоб славу добывать.

Источник: pozdravok.ru

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