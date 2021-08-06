Прикольные картинки и веселые тосты на День пива 5 августа 2021 года - будем!
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Прикольные картинки и веселые тосты на День пива 5 августа 2021 года - будем!

7:12:328/6/2021Фото: fresh-cards.ru
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Во всех краях и странах отмечаем пива нынче торжество! Тебя, конечно, поздравляю, как лучшего ценителя его.

6 августа - Международный день пива
6 августа - Международный день пива

Ежегодно в начале августа производителей и любителей пенного хмельного напитка объединяет задорный праздник — Международный день пива. Данное мероприятие впервые было организовано американцем по имени Джесс Авшаломов в 2007 году. Являясь владельцем бара, он планировал таким способом увеличить поток посетителей. Несколько лет торжество проводилось 5 августа, но с расширением границ праздника его дата изменилась. Начиная с 2012 года, его отмечают в первую пятницу августа.

6 августа - Международный день пива
6 августа - Международный день пива

С Днем пенного пива
Любого разлива!
Его выпивайте
И не заскучайте!

Гостей пригласите
И славно кутите,
Чтоб каждый был с пивом
И стал лишь счастливым!

***

Пиво разное бывает,
Только честно скажу я,
Ничего бы мы не знали,
Коль бы не было ребят —
Дружных, смелых пивоваров,
Что напиток дарят нам,
Мы с днем пива поздравляем,
И желаем вам добра!

***

Во всех краях и странах отмечаем
Пива нынче торжество!
Тебя, конечно, поздравляю,
Как лучшего ценителя его.

Пускай приносит удовольствие напиток,
Не оставляя калорийного следа.
Его пусть будет в холодильнике избыток.
С Днем пива я приветствую тебя!

6 августа - Международный день пива
6 августа - Международный день пива

Почтить час настал этот пенный напиток,
Ведь жизнь он украсит всегда,
Так сладко, когда его вкус ощущаешь,
С днём пива всех вас, друзья!

Всегда пусть на пиво денег хватает,
С утра голова не болит,
Ведь так позитивом оно заряжает
И душу приятно пьянит.

***

Рецепты разные у пива.
Есть темное, есть, как янтарь.
Любовь к нему в народе жива
К нему — и рыбка и сухарь.

Оно пленяло хмельным вкусом
Не только нас, но древних — встарь.
Что ж, пивоварам всем — хвала!
Пусть вверх идут у них дела.

Источник: pozdravok.ru

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