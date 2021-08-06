Прикольные картинки и веселые тосты на День пива 5 августа 2021 года - будем!

Ежегодно в начале августа производителей и любителей пенного хмельного напитка объединяет задорный праздник — Международный день пива. Данное мероприятие впервые было организовано американцем по имени Джесс Авшаломов в 2007 году. Являясь владельцем бара, он планировал таким способом увеличить поток посетителей. Несколько лет торжество проводилось 5 августа, но с расширением границ праздника его дата изменилась. Начиная с 2012 года, его отмечают в первую пятницу августа.
С Днем пенного пива
Любого разлива!
Его выпивайте
И не заскучайте!
Гостей пригласите
И славно кутите,
Чтоб каждый был с пивом
И стал лишь счастливым!
***
Пиво разное бывает,
Только честно скажу я,
Ничего бы мы не знали,
Коль бы не было ребят —
Дружных, смелых пивоваров,
Что напиток дарят нам,
Мы с днем пива поздравляем,
И желаем вам добра!
***
Во всех краях и странах отмечаем
Пива нынче торжество!
Тебя, конечно, поздравляю,
Как лучшего ценителя его.
Пускай приносит удовольствие напиток,
Не оставляя калорийного следа.
Его пусть будет в холодильнике избыток.
С Днем пива я приветствую тебя!
Почтить час настал этот пенный напиток,
Ведь жизнь он украсит всегда,
Так сладко, когда его вкус ощущаешь,
С днём пива всех вас, друзья!
Всегда пусть на пиво денег хватает,
С утра голова не болит,
Ведь так позитивом оно заряжает
И душу приятно пьянит.
***
Рецепты разные у пива.
Есть темное, есть, как янтарь.
Любовь к нему в народе жива
К нему — и рыбка и сухарь.
Оно пленяло хмельным вкусом
Не только нас, но древних — встарь.
Что ж, пивоварам всем — хвала!
Пусть вверх идут у них дела.
Источник: pozdravok.ru