У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб

Пара прожила вместе более двадцати лет, осознавая, что они никогда не смогут стать родителями, но внезапно чудо все-таки свершилось, и на свет появился их сын! Все произошло после того, как отец отказался от хлеба, чтобы поправить свое здоровье.
Врачи сообщили Стивену и Рейчел Гринвуд, что они никогда не смогут иметь детей. Даже ЭКО в их случае не сработало бы по причине проблем со здоровьем как у жены, так и у мужа. Вскоре после того, как Рейчел познакомилась со Стивеном в 2000 году, женщине был диагностирован синдром поликистозных яичников. У Стивена в подростковом возрасте было искривлено яичко, по причине чего у него было чрезвычайно низкое количество сперматозоидов, пишет https://www.express.co.uk
Семейная пара смирилась с тем, что им не суждено стать родителями, однако чудо все-таки произошло. Все случилось после того, как Стивен, борясь с диабетом, перестал есть хлеб и выпечку.
Из-за диабета Стивен страдал дрожжевыми инфекциями, которые могли еще больше снизить фертильность мужчины, однако после того, как он избавился от всех дрожжевых продуктов, инфекции полностью исчезли всего за две недели.
Пять месяцев спустя, в феврале 2021 года, когда Рейчел госпитализировали с камнями в почках, врачи обнаружили, что Рейчел находится на 21 неделе беременности.
Единственное изменение в их образе жизни заключалось в том, что Стивен отказался от употребления любых продуктов, содержащих дрожжи, поэтому велика вероятность, что именно изменение его образа жизни привело к тому, что Рейчел забеременела.
Молочница и другие дрожжевые инфекции чаще встречаются у людей с диабетом, так как высокий уровень сахара приводит к улучшению условий для роста дрожжей.
Дрожжевые инфекции полового члена могут повлиять на мужскую фертильность, оставляя сперму слабой, фрагментированной и сниженной жизнеспособности, что может снизить вероятность зачать ребенка.
После 21 года ожидания родительства, 1 июля, счастливая пара увидела появление на свет своего сына Оливера с помощью запланированного кесарева сечения.
Рейчел поделилась переполняющими ее чувствами с WalesOnline: "Все эти последние дни я еще прихожу в себя, не могу осознать до конца, что же все-таки произошло. Я испытываю благоговейный трепет, просто глядя на ребенка. Я все время думаю: “Боже мой! Это мой сын! Он здесь, он останется с нами! Он - наше маленькое чудо”.
Гордый и счастливый отец добавил пару слов от себя: "Это невероятно! Подумать только, я ушел на пенсию и теперь могу каждый день проводить дома со своим маленьким сыном! Это и правда - чудо! Я хочу поделиться своим счастьем со всем миром и поддержать людей. Главное - не терять надежды. Все мы разные, наше здоровье и мы сами меняемся. Так что все возможно!”