У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб

12:31:298/6/2021Фото: express.co.uk
0

После 21 года ожидания родительства, 1 июля, счастливая пара увидела появление на свет своего сына Оливера с помощью запланированного кесарева сечения.

семья
Рэйчел и Стивен в восторге от нового прибытия

Пара прожила вместе более двадцати лет, осознавая, что они никогда не смогут стать родителями, но внезапно чудо все-таки свершилось, и на свет появился их сын! Все произошло после того, как отец отказался от хлеба, чтобы поправить свое здоровье.

Врачи сообщили Стивену и Рейчел Гринвуд, что они никогда не смогут иметь детей. Даже ЭКО в их случае не сработало бы по причине проблем со здоровьем как у жены, так и у мужа. Вскоре после того, как Рейчел познакомилась со Стивеном в 2000 году, женщине был диагностирован синдром поликистозных яичников. У Стивена в подростковом возрасте было искривлено яичко, по причине чего у него было чрезвычайно низкое количество сперматозоидов, пишет https://www.express.co.uk

Семейная пара смирилась с тем, что им не суждено стать родителями, однако чудо все-таки произошло. Все случилось после того, как Стивен, борясь с диабетом, перестал есть хлеб и выпечку.

Из-за диабета Стивен страдал дрожжевыми инфекциями, которые могли еще больше снизить фертильность мужчины, однако после того, как он избавился от всех дрожжевых продуктов, инфекции полностью исчезли всего за две недели.

Пять месяцев спустя, в феврале 2021 года, когда Рейчел госпитализировали с камнями в почках, врачи обнаружили, что Рейчел находится на 21 неделе беременности.

Единственное изменение в их образе жизни заключалось в том, что Стивен отказался от употребления любых продуктов, содержащих дрожжи, поэтому велика вероятность, что именно изменение его образа жизни привело к тому, что Рейчел забеременела.

Молочница и другие дрожжевые инфекции чаще встречаются у людей с диабетом, так как высокий уровень сахара приводит к улучшению условий для роста дрожжей.

Дрожжевые инфекции полового члена могут повлиять на мужскую фертильность, оставляя сперму слабой, фрагментированной и сниженной жизнеспособности, что может снизить вероятность зачать ребенка.

После 21 года ожидания родительства, 1 июля, счастливая пара увидела появление на свет своего сына Оливера с помощью запланированного кесарева сечения.

Рейчел поделилась переполняющими ее чувствами с WalesOnline: "Все эти последние дни я еще прихожу в себя, не могу осознать до конца, что же все-таки произошло. Я испытываю благоговейный трепет, просто глядя на ребенка. Я все время думаю: “Боже мой! Это мой сын! Он здесь, он останется с нами! Он - наше маленькое чудо”.

Гордый и счастливый отец добавил пару слов от себя: "Это невероятно! Подумать только, я ушел на пенсию и теперь могу каждый день проводить дома со своим маленьким сыном! Это и правда - чудо! Я хочу поделиться своим счастьем со всем миром и поддержать людей. Главное - не терять надежды. Все мы разные, наше здоровье и мы сами меняемся. Так что все возможно!”

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Мужчина уколол шприцом 15-летнюю девочку прямо на улице в Москве
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Верный признак, что перед вами серийный убийца
В России женщину-прокурора избили ногами всего за один вопрос
Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
ребенокбеременностьженщинамужчинапапа перестал есть хлеб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Неожиданно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб
12:31:29 8/6/2021
У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб
Когда выкапывать морковку?
11:20:20 8/5/2021
Когда выкапывать морковку?
С праздником Преображения Господня красивые открытки и искренние слова для верующих
11:17:35 8/5/2021
С праздником Преображения Господня красивые открытки и искренние слова для верующих
Курившую в самолете и дебоширившую пассажирку подвели под уголовную статью. Смотрите видео
11:16:23 8/5/2021
Курившую в самолете и дебоширившую пассажирку подвели под уголовную статью. Смотрите видео
Столото в тираже 454 "Жилищной лотереи" 8 августа 2021 разыграет 700 млн руб. и 25 призов по 250 000 рублей
10:40:50 8/5/2021
Столото в тираже 454 "Жилищной лотереи" 8 августа 2021 разыграет 700 млн руб. и 25 призов по 250 000 рублей
БердскЗаявки на бесплатную газификацию частного сектора принимает мэрия Бердска
10:39:46 8/5/2021
Заявки на бесплатную газификацию частного сектора принимает мэрия Бердска
Столото в тираже 1400 «Русского лото» 8 августа 2021 разыграет поездки на море и 800 миллионов
10:20:55 8/5/2021
Столото в тираже 1400 «Русского лото» 8 августа 2021 разыграет поездки на море и 800 миллионов
Ритуальные убийства и канибализм сатанистов обнаружили в карельских лесах
10:16:48 8/5/2021
Ритуальные убийства и канибализм сатанистов обнаружили в карельских лесах
С Днем благоверных князей Бориса и Глеба уникальные картинки и душевные поздравления для родных и коллег
10:11:44 8/5/2021
С Днем благоверных князей Бориса и Глеба уникальные картинки и душевные поздравления для родных и коллег
Пьяная мать с годовалым ребенком на руках сбежала от полиции и выпрыгнула в окно в Новосибирске
10:01:27 8/5/2021
Пьяная мать с годовалым ребенком на руках сбежала от полиции и выпрыгнула в окно в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '