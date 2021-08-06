Открытка в День памяти князей Бориса и Глеба и добрые пожелания 6 августа для отправки друзьям и знакомым
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Открытка в День памяти князей Бориса и Глеба и добрые пожелания 6 августа для отправки друзьям и знакомым

5:30:328/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Кровной мести не хотели князья, и в бою неравном головы сложили, отцовскому завету они были верны, честно и справедливо жили.

6 августа - День князей Бориса и Глеба
6 августа - День князей Бориса и Глеба

Столь знаменательное событие непременно должно быть отпраздновано каждым верующим человеком, который одновременно увлекается историей, культурой. День Бориса и Глеба важен для истинных христиан, а также для людей, которые желают проверить приметы на будущее и для достойных представителей торговой сферы. Братья Борис и Глеб были канонизированы Русской Константинопольской Церковью одними из первых.   Дата, когда отмечается День князей Бориса и Глеба - 6 августа.

***

В церквах сегодня звенят колокола,
И свечи ярким пламенем горят,
Мы вспоминаем, как жизнь свою отдали князя два,
Чтоб с братом старшим не воевать.
С тех пор их святыми называем,
За подвиг, силу воли величаем,
В легендах Борис и Глеб будут жить всегда,
Как вечно жива наша история.

***

За власть братья воевать не хотели,
И переубедить Святополка не сумели,
Пострадали в неравном бою,
Выбрав себе такую судьбу.
С днём князей Глеба и Бориса поздравляем,
Ценить добро всех искренне призываем,
Будьте милосердны, справедливы всегда.
Пускай везёт вам во всём всегда.

***

Кровной мести не хотели князья,
И в бою неравном головы сложили,
Отцовскому завету они были верны,
Честно и справедливо жили.
У икон святых помолимся сегодня мы,
Попросим здоровья и счастливой судьбы,
Чтоб удача всем улыбалась всегда,
Чтоб радовали новости каждого дня.

Источник: pozdravik.ru

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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
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05.08
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