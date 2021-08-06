Важные слова и открытки 6 августа в Международный день «Врачи мира за мир» для отправки коллегам и любимым
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Важные слова и открытки 6 августа в Международный день «Врачи мира за мир» для отправки коллегам и любимым

8:41:098/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пусть бомбы Землю не изранят, не опалят огнем пожара, и смертью ядерной не станет очаг ужасного удара.

6 августа - Международный день "Врачи мира за мир"
6 августа - Международный день "Врачи мира за мир"

Сегодня во всем мире отмечается памятная дата - Международный день «Врачи мира за мир», инициатором которой стал Исполнительный комитет всемирного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Дата выбрана не случайно - 6 августа 1945 года произошла трагедия в Хиросиме, ужасающие последствия которой, длились многие десятилетия, унося жизни людей, а отголоски слышны и сейчас, хотя прошло уже более 70 лет.

6 августа - Международный день "Врачи мира за мир"

6 августа - Международный день "Врачи мира за мир"Врачи - спасители народов,
Сегодня - ваш надежды день:
Нас защитите от невзгоды,
И прочь беды смахните тень.
За мир вы встанете, едины,
Чтоб помогать, оберегать,
Пусть ваша вера не остынет,
В то, что вы в праве побеждать!

***

Сегодня мы отмечаем Международный день «Врачи мира за мир». Этот скорбный день служит напоминанием о трагедии, принесенной бомбардировкой японского города Хиросима, произошедшей в августе 1945 года, и говорит о той роли, которую играют врачи в борьбе за мир. Они добиваются полного запрещения испытаний ядерного оружия ,требуют введения моратория на проведение ядерных взрывов, сокращение и полную ликвидацию ядерного оружия, нераспространение гонки вооружений в космосе.
Поддержим же их в справедливом деле борьбы за мир за долгую и счастливую жизнь на земле без войн!

***

Пусть бомбы Землю не изранят,
Не опалят огнем пожара,
И смертью ядерной не станет
Очаг ужасного удара.
И пусть от дозы облученья
Безвинно люди не умрут.
В мученьях страшных, злоключеньях
На смертном одре не замрут!

***

Миссия достойная у врачей
Спасаете людей от смертей.
Пусть врачам за мир сегодня
Фортуна искренне улыбнется!

Источник: cardioweb.ru, pozdrive.ru

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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