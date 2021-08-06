NASA показало фото столкновения трех галактик

Эффектный триплет галактик занимает центральное место на этом изображении, полученном космическим телескопом Хаббла НАСА / ЕКА, который фиксирует трехстороннее гравитационное перетягивание каната между взаимодействующими галактиками. Эта система, известная как Arp 195, представлена в Атласе пекулярных галактик - списке, в котором представлены некоторые из более странных и прекрасных галактик во Вселенной.
Наблюдения за временем с помощью телескопа Хаббл чрезвычайно ценны, поэтому астрономы не хотят терять ни секунды. Расписание наблюдений Хаббла рассчитывается с использованием компьютерного алгоритма, который позволяет космическому кораблю время от времени собирать дополнительные снимки данных между более длительными наблюдениями, пишет nasa.gov.
Это изображение сталкивающейся тройки галактик в Arp 195 является одним из таких снимков. Дополнительные наблюдения, подобные этим, делают больше, чем просто захватывающие изображения - они также помогают определить многообещающие цели, которые можно будет отслеживать с помощью телескопов, таких как предстоящий космический телескоп Джеймса Уэбба NASA / ESA / CSA.