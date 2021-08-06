Как определить, плохи ли яйца: 4 простых способа узнать, не испортились ли яйца
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Как определить, плохи ли яйца: 4 простых способа узнать, не испортились ли яйца

4:30:118/6/2021Фото: pxhere.com
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Яйца - это основной продукт кухни, который можно хранить неделями, чтобы быстро и легко перекусить.

яйца
Яйца - это основной продукт кухни, который можно хранить неделями, чтобы быстро и легко перекусить

Испорченные яйца - проблема, с которой периодически сталкиваются многие.  Как узнать, свежие ли яйца?

Определить, плохи ли ваши яйца, может быть проблемой. В отличие от большинства продуктов, где довольно ясно, исполнились ли они по быстрому запаху или по внешнему виду, яйца могут оказаться более сложными. Слишком легко оставить яйца и забыть, когда вы их впервые купили. Вот четыре простых способа проверить свои яйца, пишет express.co.uk.

Яйца - это основной продукт кухни, который можно хранить неделями, чтобы быстро и легко перекусить.

Со временем качество ваших яиц ухудшится, поскольку воздушный карман внутри них будет расти, а белки станут тоньше.

Яйцо, наконец, станет небезопасным для употребления в пищу, и оно начнет разлагаться.

Несмотря на это, иногда бывает трудно сказать, достаточно ли свежее яйцо, чтобы его можно было съесть, если оно открылось.

Как узнать, плохи ли яйца?

Проверить срок годности

Это очевидно: ваши яйца будут иметь срок годности на оригинальной упаковке.

Это укажет на время, в течение которого вы должны их съесть, чтобы убедиться, что они достаточно свежие.

Не волнуйтесь, если вы выбросили упаковку, есть много других способов узнать, остались ли ваши яйца в хорошем состоянии.

Испытание на плавучесть

Это популярный тест не зря, это один из самых надежных способов определить, старые ли ваши яйца.

Просто наполните миску водой и осторожно положите в нее яйцо.

Если он тонет, он должен быть достаточно свежим, чтобы его можно было есть, если он наклоняется вверх или плавает, выбросьте его, так как он слишком старый.

Следует отметить, что этот тест не обязательно покажет, плохое ли яйцо, яйцо все равно может быть плохим, даже если оно тонет.

Если вы все еще сомневаетесь, пригодно ли ваше яйцо, есть множество других способов проверить.

Как определить, плохи ли ваши яйца на вид

Осмотрите яйца, убедитесь, что их скорлупа не потрескалась, не стала слизистой или порошкообразной.

Это может указывать на развитие вредных бактерий, и их следует сразу же выбросить.

Если скорлупа выглядит нормальной, разбейте яйцо в чистую белую миску, обратите внимание на изменение цвета, так как это может свидетельствовать о росте бактерий.

Тест на запах

Присутствие бактерий также можно определить по запаху яйца.

Сделайте это, пока яйцо находится в скорлупе, и как только вы раскололи его, если оно пьет, выбросьте его.

Следует ли хранить яйца в холодильнике или в шкафу?

Этот вопрос разделяет многих британцев, некоторые клянутся, что хранят яйца в холодильнике, чтобы продлить срок их хранения, в то время как другие всегда будут хранить их при комнатной температуре.

Ключ к сохранению свежести яиц - поддерживать их при постоянной температуре, яйца не переносят частых перепадов температуры.

Это означает, что вы можете хранить их в шкафу, если температура в вашей комнате остается постоянной, или на средней полке холодильника.

Никогда не храните их в дверце холодильника, согласно правилам Good Housekeeping.

Хотя во многих холодильниках есть отделения для яиц на дверцах, это на самом деле худшее место для их размещения.

Согласно Good Housekeeping, дверь - самая теплая часть холодильника, и она также наиболее подвержена колебаниям температуры.

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