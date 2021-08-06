Погода на 6 августа в Бердске: категорически сегодня запрещено выходить в поле по вековым традициям

Какой будет погода 5 августа в Бердске. По прогнозам, ночью нас ждет +13...+15, днем +22...+24. Переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 13 м\с.
7 августа - +24...+26oC, 7 августа - +25...+27 oC.
Этот народный праздник Борис и Глеб посвящен невинно убиенным угодникам Борису и Глебу.
Традиции и обрядыУ наших предков этот день знаменовался активным сбором ягод (смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи) на пироги, варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани.
К данному дню усиливаются грозы, поэтому наши пращуры предпочитали не выходить на работу в поле, опасаясь пожаров из-за молний, попавших в стога.