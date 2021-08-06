Погода на 6 августа в Бердске: категорически сегодня запрещено выходить в поле по вековым традициям
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Погода на 6 августа в Бердске: категорически сегодня запрещено выходить в поле по вековым традициям

5:26:388/6/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 13 м\с
Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 13 м\с

Какой будет погода 5 августа в Бердске. По прогнозам, ночью нас ждет +13...+15, днем +22...+24. Переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 13 м\с.

7 августа - +24...+26oC, 7 августа - +25...+27 oC.

Этот народный праздник Борис и Глеб посвящен невинно убиенным угодникам Борису и Глебу.

Традиции и обряды

У наших предков этот день знаменовался активным сбором ягод (смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи) на пироги, варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани.

К данному дню усиливаются грозы, поэтому наши пращуры предпочитали не выходить на работу в поле, опасаясь пожаров из-за молний, попавших в стога.

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