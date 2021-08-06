Как убить ежевику - три самых эффективных метода

Заниматься с ежевикой проще, чем вы думаете, несмотря на то, что она доставляет неудобства садоводам.
Ежевика, которую любят за сочную ягоду и ненавидят за толстые колючие стебли, - это многолетний кустарник, который не остановится, как только завладеет вашим садом. Независимо от того, обрабатываете ли вы немного или много этих длинных побегов, эти два метода гарантированно избавятся от ежевики в вашем саду, пишет express.co.uk.
Растущие повсюду, от садов до дорожек и обочин, изгнание этих кустов ежевики может показаться невозможным.
Эти два проверенных и проверенных метода даже рекомендованы во всем, от садоводческих блогов до мира садоводов, и являются верным способом разобраться в корнях ваших проблем с ежевикой.
Быстрый разрез и захват
Этот метод занимает совсем немного времени и требует нескольких инструментов, чтобы добраться до самой сердцевины ежевичного корня.
Вам понадобятся перчатки, секатор или сучкорез, лопата и садовая вилка, чтобы полностью удалить растение.
Обрежьте все побеги и побеги, затем закопайте почву и захватите корни, выдерните и удалите.
Главный совет:
Метод срезания и захвата полезен, когда куст ежевики прорастает через другие кусты, клумбы или рядом с лужайкой, поскольку он не требует средства для уничтожения сорняков.
Если есть обширный подлесок, повторите этот процесс, чтобы убедиться, что не осталось корней, так как это будет способствовать повторному росту.
Системные убийцы сорняков лучше всего подходят для этого метода, так как они очень эффективны при уничтожении всего растения.
Рекомендуется использовать средство от сорняков, содержащее глифосат или триклопир, так как эти химические вещества наиболее эффективны для этой работы.
Однако повторный рост всегда возможен, поэтому важно повторять этот процесс каждый раз, когда вы видите новый всплеск.
Убивать ежевики намного проще, когда рост небольшой, поэтому постарайтесь сохранить их в таком состоянии как можно дольше.
Естественный убийца сорняков
Вы также можете использовать тот же метод, но вместо этого используйте самодельные натуральные средства для уничтожения сорняков.
Однако, хотя это вполне приемлемо, стоит отметить, что домашние средства для уничтожения сорняков могут быть не такими эффективными, как химические.
Чтобы создать средство от сорняков в домашних условиях, просто смешайте несколько литров белого вина или яблочного уксуса с солью, добавьте небольшое количество жидкости для мытья посуды и оставьте на несколько минут.
Нанесите эту смесь на побеги и вокруг основания, затем дождитесь результатов.
Опять же, стоит отметить, что это домашнее средство, скорее всего, не подействует на большие кусты ежевики, но это отличный способ не дать маленьким растениям вторгнуться в сад.
Сократить и выкопать
Если вы не хотите использовать химические средства для уничтожения сорняков, лучше всего просто срезать все растение и выкопать его с корнем.
Однако это потребует больше времени и усилий, и есть большая вероятность, что вы упустите несколько корней, если под почвой будет большой рост.
Обрежьте все побеги и побеги, как и в предыдущем методе, но на этот раз вы закопаете почву и удалите корни и пень.
Копание может быть лучшим вариантом удаления в зависимости от того, где находится рост.