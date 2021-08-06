Магнитная буря 6 августа 2021 года: ночной геоудар перерастет в вечерний

Августовское солнце не дает покоя метеопатам. Казалось, что после двухдневного космического шторма в начале месяца нас ждет спокойное геомагнитное поле. Но нет.
Сегодня, 6 августа, уже ночью солнце послало нам малую магнитную бурю, которая случилась после полуночи по московскому времени. В Сибири перед рассветом.
Затем удары чуть меньшей силы были в 3 часа, для сибиряков под утро – в 7.
Возможно, кто-то уже утром ощутил головную боль и усталость после сна. Но спешим обрадовать, что до 15.00 по Москве и по новосибирскому времени в 19.00 геомагнитное поле будет спокойным. Но после этих часов X, опять будет геоудар, правда, не очень большой силы.
Очень мощную магнитную бурю ФИАН прогнозирует 10 августа.
Как проживать метеозависимым людям столь неспокойное время?
Кончено, все уже знают, что если возникает мигрень, то практически не существует от нее избавления. Некоторым помогают таблетки, которые специально разработаны для метеопатов, к примеру, мигренол или суматриптан-тева. Но тут важно посоветоваться с вашим лечащим доктором.
Важные правила жизни в дни магнитных бурь:
1. Откажитесь от важных дел.
2. Высыпайтесь.
3. Обязательно следите за своим артериальным давлением.
4. Откажитесь хотя бы на время от вредных привычек.
5. Не ешьте жирного, жареного, соленого, острого.
6. Не вступайте в конфликты, избегайте ссор.
7. Пейте больше жидкости.
Берегите себя! Мы вами очень дорожим! Будьте здоровы сегодня!