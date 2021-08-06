Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 августа 2021 в России и мире

• Международный день пива (International Beer Day)
• День огненной воды
• День грибного дождя
• День железнодорожных войск РФ
• Международный день «Врачи мира за мир»
• Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы (No Nukes Day, Hiroshima Day)
• День памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
• День памяти преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского
• День памяти мученицы Христины Тирской
• Католическое Преображение Господне (Feast of the Transfiguration)
• Международный день подкаблучника
• День шевеления пальцами ног (Wiggle Your Toes Day) - США
• День воздушных шаров в небе (Balloons to Heaven Day) - США
• День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы (Hiroshima Peace Memorial Ceremony) - Япония
• День свежего дыхания (National Fresh Breath Day) - США
• День сплетней (National Gossip Day) - США
• День независимости - Ямайка
• День благодарности фермеру (Farmworker Appreciation Day) - США
• Праздник урожая «Умуганура» (Umuganura) - Руанда
• Августовский фестиваль (August Festival) - Сальвадор
• День коктейля «Рутбир флоат» (National Root Beer Float Day) - США
• День независимости - Боливия
• День обучения сельскому хозяйству (Dia de la Ensenanza Agropecuaria) - Аргентина
• День принятия Конституции - Иран
• День пирога Брахама (Braham Pie Day) - США
• День шарика с водой (National Water Balloon Day) - США
• День «Восшествия на престол» - ОАЭ
• День Конституции (Constitution Day) - Ангилья
• Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия, Николая
• Борис и Глеб Бессонники (На Глеба и Бориса за хлеб не берися)
Важные события
1181 новгородская дружина основала первый русский город на Вятке – Никулицын.
1723 во время персидского похода русской армии и флота 1722 – 1723 русским десантом взят Баку.
1790 писатель А. Радищев приговорён к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».
1817 начала действовать Нижегородская ярмарка.
1851 Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран.
1888 в Тярлево (под Петербургом) проведены соревнования по бегу, положившие начало российской лёгкой атлетике.
1889 в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере
1889 проведён последний бой боксёров без перчаток.
1905 в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной Думы.
1914 Австро-Венгрия объявила войну России.
1918 белые войска взяли Казань.
1935 открытие первых всесоюзных соревнований по парашютному спорту.
1961 запущен космический корабль «Восток-2», который пилотировал гражданин Советского Союза лётчик-космонавт майор Герман Титов.
1969 вертолёт Ми-12 установил мировой рекорд, подняв свыше 40 т полезной нагрузки на высоту 2255 метров.
1976 потерпел катастрофу советский дальний противолодочный самолёт Ту-142 из 76 ОПЛАП ДД.
1991 атомная подводная лодка К-407 «Новомосковск» впервые в мире провела залп 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-29РМ – операция «Бегемот-2».
1992 правительство России потребовало у прибалтийских республик 7,7 млрд дол. в обмен на вывод российских войск.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend