Какой сегодня церковный праздник 6 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 6 августаМучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита
Народные праздники
Борис и Глеб
В этот праздник чтут память невинно убиенных угодников Бориса и Глеба.
В народе их считают заступниками Русской земли и небесными хранителями славянского народа.
В этот день активно занимаются сбором лесных ягод: смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи. Из них пекут пироги и делают заготовки на зиму.
Если на этот праздник приходится полнолуние, то погода, как в этот день продержится до конца месяца.
Приметы
- Кукушка низко летает – ждите дождя.
- Полетел пух с осины – иди за подосиновиками.
- Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.
- Мух не слышно – к дождю.
- Домашние голуби ищут корм в окрестностях голубятни – к ненастью.
Источник: my-calend