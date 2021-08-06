Какой сегодня церковный праздник 6 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 6 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:058/6/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день активно занимаются сбором лесных ягод: смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи. Из них пекут пироги и делают заготовки на зиму.

церковь
6 августа - сухоядение

Православные праздники 6 августа

Мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

Народные праздники

Борис и Глеб

В этот праздник чтут память невинно убиенных угодников Бориса и Глеба.

В народе их считают заступниками Русской земли и небесными хранителями славянского народа.

В этот день активно занимаются сбором лесных ягод: смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи. Из них пекут пироги и делают заготовки на зиму.

Если на этот праздник приходится полнолуние, то погода, как в этот день продержится до конца месяца.

Приметы


  • Кукушка низко летает – ждите дождя.
  • Полетел пух с осины – иди за подосиновиками.
  • Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.
  • Мух не слышно – к дождю.
  • Домашние голуби ищут корм в окрестностях голубятни – к ненастью.


Источник: my-calend

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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Соцсети
logo
06.08
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