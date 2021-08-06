Лишь 2 000 жителей Бердска излечились от коронавируса за все время пандемии
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Лишь 2 000 жителей Бердска излечились от коронавируса за все время пандемии

8:31:018/6/2021Фото: pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2146 случаев коронавирусной инфекции. Некоторые пациенты еще лечатся.

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По данным оперативного штаба на 6 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 834 жителя. За последние 24 часа взято 176 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии 2 000 человек. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2146 случаев коронавирусной инфекции.

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