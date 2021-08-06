Исцеляющая молитва в День памяти 6 августа благоверных князей Бориса и Глеба для прочтения каждым верующим человеком

Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святых мучеников, двух братьев-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями князя Владимира Святославовича, который крестил Русь. Оба брата выросли с раннего детства в христианской вере и в них было заложено смирение, сострадание и все другие христианские качества. По мере их взросления, отец передел им в управление земли - Борису Ростов, Глебу - Муром. Однако после смерти князя развернулась борьба за власть - третий их брат Святополк - решился на кровопролитие своих братьев.
Он убил обоих, однако вскоре оказался убит и сам за содеянное Ярополком. Братьев православная церковь признала святыми мучениками-страстотерпцами. Такой чин в православии присваивается тем, кто принял смерть от рук таких же единоверцев, но не сопротивлялись и не держали зла и обиды на своего мучителя и убийцу, приняв свою долю по христиански - со смирением.
После смерти у мощей братьев-князей происходили исцеления, а в народе из начали почитать, как святых целителей.
В молитвах братьев просят об укреплении веры и духа, о поиске справедливости, о защите при неприятностях на работе. Молитвы помогают избежать чужого гнева и, конечно же, в исцелениях.
Молитва