Глава ВОЗ предупредил человечество о реальной опасности из-за коронавируса
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Глава ВОЗ предупредил человечество о реальной опасности из-за коронавируса

8:53:258/6/2021Фото: pixabay
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Также он призвал страны отказаться от ревакцинации в пользу бедных государств.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что наступил период реальной опасности для человечества из-за коронавируса. Он посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Также он отметил, что все достижения в борьбе с коронавирусом сегодня утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, в больницах нет свободных мест. При этом, он призвал страны запретить ревакцинацию хотя бы до сентября – таким образом, освободившиеся дозы вакцины можно отправить в страны с низким уровнем жизни и достичь поставленных ВОЗ целей.

Отметим, что Америка не поддержала призыв ВОЗ остановить ревакцинацию. Россия солидарна со Штатами в этом вопросе – нашли власти считают, что приостановка ревакцинации чревата увеличением числа смертей от коронавируса.

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06.08
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