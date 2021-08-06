Глава ВОЗ предупредил человечество о реальной опасности из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что наступил период реальной опасности для человечества из-за коронавируса. Он посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.
Также он отметил, что все достижения в борьбе с коронавирусом сегодня утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, в больницах нет свободных мест. При этом, он призвал страны запретить ревакцинацию хотя бы до сентября – таким образом, освободившиеся дозы вакцины можно отправить в страны с низким уровнем жизни и достичь поставленных ВОЗ целей.
Отметим, что Америка не поддержала призыв ВОЗ остановить ревакцинацию. Россия солидарна со Штатами в этом вопросе – нашли власти считают, что приостановка ревакцинации чревата увеличением числа смертей от коронавируса.