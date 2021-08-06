Иракского мигранта до смерти забили дубинками на границе с Литвой
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Иракского мигранта до смерти забили дубинками на границе с Литвой

9:08:598/6/2021Фото: Соболезнуем
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В Минске назвали точную причину его смерти.

Иракский мигрант погиб на границе

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии назвали причину смерти гражданина Ирака. Напомним, его труп нашли на границе с Литвой. Как оказалось, у него был геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей. Об этом в эфире госканала "Беларусь 1" заявил главный судмедэксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.

- Мужчине было нанесено не менее 30 ударов. На теле погибшего обширные кровоподтеки на верхних, нижних конечностях, перелом ребра. Кровоподтеки настолько большие, что сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. И в конечном итоге причиной смерти нашими экспертами установлен геморрагический шок, который вызвала обильная кровопотеря, - сказал Овсиюк.

Также он отметил, что повреждения были нанесены тупым продолговатым предметом.

- К ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. На своем опыте могу сказать, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, нет повреждений жизненно-важных органов - внутренних органов, головного мозга. В основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид. Это и стало причиной смерти, - сказал Овсиюк.

Отметим, что 3 августа пограничники из Литвы стали разворачивать мигрантов из Белоруссии.

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