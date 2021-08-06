Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в День памяти благоверных князей Бориса и Глеба 6 августа 2021 года?
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Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в День памяти благоверных князей Бориса и Глеба 6 августа 2021 года?

10:20:278/6/2021Фото: pixabay
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Церковных запретов в этот день не было, а значит при необходимости можно было устраивать поминовения и посещать могилы умерших.

ангел
Братья приняли смерть от родного брата

Двух братьев-мучеников сегодня, 6 августа, вспоминает церковь. Речь дет о Борисе и Глебе - сыновьях князя Владимира, которые правили Ростовом и Муромом. Они были убиты своим третьим братом Святополком.

В народе отмечается одноименный народный праздник, который посвящали отдыху от огородных и полевых работ. Свободное время уделяли  зимним заготовкам - ходили в леса и на полянки за грибами и ягодами. Наступала пора переработать дары леса.

Главную ягоду дня - черемуху -собирали в обязательном порядке. Ее очень ценили за непередаваемый аромат и пользу. Ее можно было варить и сушить. И в виде варенья и в сушеном виде черемуха была в каждом доме.

Строго запрещалось сегодня выходить работать в огород и поле, нельзя было рвать цветы. А вот для заготовки банных веников день тоже подходил. Хотя бы один веник набирали из длинных веток берез, на которых еще листья не были жесткими.

Церковных запретов в этот день не было, а значит при необходимости можно было устраивать поминовения и посещать могилы умерших. Главное, о чем напоминают священники - нельзя соблюдать языческие традиции на кладбище, то есть приносить туда еду, алкоголь. сыпать на землю зерно для птиц.

Перед посещением кладбища нужно помолиться в храме. Если нет такой возможности - почитать поминальные молитвы дома, поскольку для душ усопших важна только наша молитва.

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