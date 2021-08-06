Казанский стрелок Ильназ Галявиев назвал мотив своего поступка

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, который сейчас находится в психиатрическом отделении в СИЗО в Бутырской тюрьме рассказал, почему пошел на это преступление. По его словам, мотив один – ненависть. Об этом рассказали члены ОНК Москвы, посетившие Галявиева.
- Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл, — привёл слова Галявиева один из членов комиссии.
По словам правозащитника, обвиняемый не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым.
- Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю, — заявил Галявиев членам ОНК.
Как стало известно, Галявиев содержится в трехместной камере с двумя соседями – один обвиняется в убийстве, другой в разбое. Отношения с ними у него хорошие. Галявиев пожаловался ОНК, что давно не получал писем, сообщил, что хочет вернуться в Казань, и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями.
Напомним, стрельба в казанской гимназии произошла 11 мая. Ильназ Галявиев пришёл в школу с ружьем и начал расстреливать людей. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей.