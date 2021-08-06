Пьяный житель Новосибирска выдавливает жалость измученными собаками из прохожих ради денег на выпивку

Пьяный мужчина в неадекватном состоянии сидит на земле в центре Новосибирска напротив ресторана быстрого питания Burger King вместе с собаками. Об этом сообщила местная жительница Валерия Бахарева в группе ВКонтакте "Собаки, кошки, потеряшки и найденыши".
Животные не агрессивные, худые и измученные. Они сидят на жаре без воды и еды. Откуда у мужчины собаки – неизвестно.
Он играет на жалости - использует животных для заработка на алкоголь. На прохожих, которые пытаются выяснить информацию, нападает.
Если у вас есть какая-то информация, просим сообщать о ней. Может удастся забрать несчастных животных.