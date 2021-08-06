Пьяный житель Новосибирска выдавливает жалость измученными собаками из прохожих ради денег на выпивку
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Пьяный житель Новосибирска выдавливает жалость измученными собаками из прохожих ради денег на выпивку

12:44:228/6/2021,Валерия НипомнящаяФото: vk.com/sobakoshka
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Животные сидят на жаре без воды и еды.

Он находится в центре Новосибирска напротив Burger King

Пьяный мужчина в неадекватном состоянии сидит на земле в центре Новосибирска напротив ресторана быстрого питания Burger King вместе с собаками. Об этом сообщила местная жительница Валерия Бахарева в группе ВКонтакте "Собаки, кошки, потеряшки и найденыши".

Животные не агрессивные, худые и измученные. Они сидят на жаре без воды и еды. Откуда у мужчины собаки – неизвестно.

Он играет на жалости - использует животных для заработка на алкоголь. На прохожих, которые пытаются выяснить информацию, нападает.

Если у вас есть какая-то информация, просим сообщать о ней. Может удастся забрать несчастных животных.

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