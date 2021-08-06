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Пьяная мать выпрыгнула с годовалым ребенком в окно. Подробности инцидента в Новосибирске

12:02:008/6/2021,Валерия НипомнящаяФото: телеграм-канал Mash Siberia
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Мальчика увезли в больницу — у него сотрясение и ушиб предплечья.

Марию увезли в отдел полиции

В Новосибирске на улице Дачной вечером 5 августа Мария Калмыкова выскочила в окно с годовалым сыном на руках, но не удержала его. Мать задержали полицейские, а ребенка отвезли в больницу.

Известно, что 33-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала драку с инспектором ПДН, после чего попыталась убежать.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее родственница находится пьяная в квартире с маленьким ребенком. Данные об этом передали в отдел опеки и попечительства — на место выехали участковые и сотрудники ПДН.

— После того как сотрудники полиции предложили женщине проехать в отдел полиции, гражданка устроила скандал и ударила одного из сотрудников полиции. После длительных уговоров полицейских женщина проследовала с ними на первый этаж, где забежала в оставленную открытой соседскую дверь и заперлась в чужой квартире, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские просили Марию открыть дверь, но она стала убегать вместе с ребенком через окно. Во время приземления мальчик выпал из рук матери и получил травмы. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб предплечья.

Женщину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. По данному факту проводится проверка. Выяснилось, что сибирячка уже состоит на учете в ПДН как неблагополучный родитель.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

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