Туристический самолет с 6 пассажирами пропал на Аляске. Все мертвы
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Туристический самолет с 6 пассажирами пропал на Аляске. Все мертвы

10:49:248/6/2021Фото: pixabay
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Поисковую операцию затрудняет плохая погода.

Самолет пропал с радаров около полудня

Вчера, 5 августа, на Аляске пропал экскурсионный самолет. Как стало известно, на его борту находились шесть туристов. Сигнал бедствия получен в четверг в 11.20 (22.20 мск). Как установлено, аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника "Туманные фьорды" на 400-метровой возвышенности.

В настоящее время береговая охрана Аляски занимается поисками пропавшего самолета, но они осложняются плохой погодой- из-за нее вертолету спасателей сложнее подняться на необходимую высоту.

Как выяснилось, в результате крушения летательный аппарат затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.

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Сервисы
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Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
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06.08
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