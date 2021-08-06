Туристический самолет с 6 пассажирами пропал на Аляске. Все мертвы

Вчера, 5 августа, на Аляске пропал экскурсионный самолет. Как стало известно, на его борту находились шесть туристов. Сигнал бедствия получен в четверг в 11.20 (22.20 мск). Как установлено, аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника "Туманные фьорды" на 400-метровой возвышенности.
В настоящее время береговая охрана Аляски занимается поисками пропавшего самолета, но они осложняются плохой погодой- из-за нее вертолету спасателей сложнее подняться на необходимую высоту.
Как выяснилось, в результате крушения летательный аппарат затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.