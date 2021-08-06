Черная комедия «Отряд самоубийц: Миссия навылет» вышла в широкий прокат

В прокат вышел фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» - смешная кровавая комедия, которую ждали несколько лет. Как и в первом фильме, адекватные герои закончились, приходится обращаться за помощью к неадекватным. Для этой цели Аманда Уоллер (Виола Дэвис) вновь отправляется в тюрьму сверхстрогого режима для металюдей и набирает команду головорезов всех мастей. Возглавляет ее Бладспорт (Идрис Эльба), которого шантажируют посадкой дочери в тюрьму за кражу смарт-часов. Вторым негласным руководителем отряда становится накачанный патриот Миротворец (Джон Сина). Третьим — знакомый по первому «Отряду самоубийц» вояка Рик Флэг (Юэль Киннаман). Под их началом собираются Савант (Майкл Рукер), Крысолов 2 (Даниела Мелшиор), Человек-в-Горошек (Дэвид Дастмалчян), человек-акула (в оригинале за него говорит Сильвестр Сталлоне) и многие другие.
Вся эта компания высаживается на побережье одной из стран Латинской Америки. Там недавно случился государственный переворот и теперь новые власти ведут бесчеловечные эксперименты, которые, как обычно, угрожают Америке. Каждому из участников команды в основание черепа вшили маленькую бомбу, поэтому, отступать некуда. Задача выживших — захватить безумного ученого (Питер Капальди), который много лет экспериментирует с гигантской морской звездой в башне Йотунхейм, сообщает Лента.
Посмотреть премьеру уже можно в кинотеатрах.