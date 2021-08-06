Документальные кадры обнаружения на дне Обского моря захоронения купца Горохова можно увидеть 7 августа в кинотеатре "Орион"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Музей Бердска:
Документальные кадры обнаружения в 2008 году самой значимой исторической находки на дне Обского моря - захоронения купца Владимира Горохова - можно будет увидеть в субботу 7 августа в зале документального кино кинотеатра "Орион" (ул. Островского, 69). Начало сеанса - 11:00. Стоимость билета - 30 руб. Сеанс посвящен предстоящему 305-летию Бердска и включает в себя: Просмотр документальных фильмов: - «Старый Бердск. К берегам истории» - «100 и один год» - Видеосюжет о перезахоронении останков купца Владимира Горохова. А также встречу с автором фильмов и сотрудниками музея. Напомним, что "Зал документального кино" - это совместный проект кинотеатра "Орион" (Сибирский фонд развития кино и театра) и музея Бердска. Просмотр документальных фильмов для индивидуальных посетителей - по расписанию, для групп ( от 10 до 18 чел) - по заявкам. Вопросы по тел.5-33-60