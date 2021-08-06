Чем нужно обязательно угощать гостей в день святых князей Бориса и Глеба 6 августа 2021 года
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Чем нужно обязательно угощать гостей в день святых князей Бориса и Глеба 6 августа 2021 года

1:20:328/6/2021Фото: pxfuel
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К этому времени в лесах спела брусника, черника, ежевика, костяника. Собирали калину и лесную малину. Но особое внимание уделяли черемухе.

угощение
Обязательно делали выпечку со свежей ягодой

День 6 августа люди отмечали как праздник святых мучеников Глеба и Бориса. В этот праздник строго запрещалась работа, а потому свободное время уделяли заготовкам на зиму - собирали ягоды и грибы, заготавливали лечебные травы. Сейчас подходило время сбора подосиновиков. Определить пошли ли они можно было посмотрев на осину - если с нее полетел пух - можно выходить на грибную охоту.

К этому времени в лесах спела брусника, черника, ежевика, костяника. Собирали калину и лесную малину. Но особое внимание уделяли черемухе. Никто не упускал возможности запастись черемухой. Эту ягоду очень ценили за ее вкусовые и лечебные качества.

В черемухе содержится очень много пектина и дубильных веществ. Огромное количество витаминов и микроэлементов, которые являются довольно редкими, но невероятно полезными для организма человека. Считается, что она помогает при заболеваниях пищеварительной системы, заболеваниях почек, повышает иммунитет, способна бороться с онкологией. Чаще всего ее применяли при поносах - ее дубильные вещества благоприятно воздействовали на кишечник. Женщины применяли черемуху и наружно - наносили кашицу из нее на лицо. Черемуха могла помочь в борьбе с ранним старением, разглаживая первые морщинки.

Из всего того урожая. что собирали сегодня. вечером готовили и вкусные угощения. Пекли пироги. варили варенья, морсы и компоты. Грибы жарили с молодым картофелем. За стол собирались всей семьей и приглашали гостей.

Если одинокого человека угощали пирогом с черемухой или калиной - ему предстояло в скором времени обрести свое счастье в любви.

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