При каких симптомах после коронавируса нужно срочно обращаться к врачу

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала об осложнениях после перенесенного коронавируса, при которых нужно срочно бежать к врачу. Так, например, у переболевших ковидом могут быть симптомы нервного поражения, которые мешают им полноценно работать. Причем, осложнения, действующие на ЦНС – одни из самых частых.
- Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу. У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала "буксовать", не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться, - отметила врач.
А если легкий «туман» в голове сохраняется постоянно, то это уже серьезный повод насторожиться. Также свидетельствовать о проблемах могут частые головные боли, неспособность сосредоточиться. Эндокринолог подчеркнула, что при этих симптомах следует незамедлительно обратиться к невропатологу, поскольку поражения могут быть более значительными, чем кажутся.