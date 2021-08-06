При каких симптомах после коронавируса нужно срочно обращаться к врачу
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При каких симптомах после коронавируса нужно срочно обращаться к врачу

11:45:188/6/2021Фото: pixabay
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Эти симптомы могут говорить о поражении нервной системы.

Переболевших коронавирусом может преследовать туман в голове
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала об осложнениях после перенесенного коронавируса, при которых нужно срочно бежать к врачу. Так, например, у переболевших ковидом могут быть симптомы нервного поражения, которые мешают им полноценно работать. Причем, осложнения, действующие на ЦНС – одни из самых частых.

- Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу. У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала "буксовать", не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться, - отметила врач.

А если легкий «туман» в голове сохраняется постоянно, то это уже серьезный повод насторожиться. Также свидетельствовать о проблемах могут частые головные боли, неспособность сосредоточиться. Эндокринолог подчеркнула, что при этих симптомах следует незамедлительно обратиться к невропатологу, поскольку поражения могут быть более значительными, чем кажутся.

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