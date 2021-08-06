Кому не выплатят 10 000 рублей на школьника: называем семь причин
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Кому не выплатят 10 000 рублей на школьника: называем семь причин

11:54:268/6/2021Фото: pixabay
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Пособие получат не все
Пособие получат не все
Сюжет: Все пособия Путина
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Соцподдержка для полумиллиона детей Новосибирской области увеличена в 2021 годуКак получить 10 000 рублей на школьника, если в заявлении указаны не все детиЕщё 564 новости

Со 2 августа в России стартовали начисления единовременной выплаты в размере 10 000 рублей выплаты на банковские карты семей школьников. Ранее глава государства решил, что такую поддержку от государства получат все учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет включительно. И даже те шестилетки, которые не сядут за парты осенью 2021. Деньги должны были начать платить только в середине августа, но на совещании 28 июля Владимир Путин поручил ответственным органам велел произвести выплаты раньше заявленного срока. Деньги будут платить до 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно до 1 ноября 2021 года. Деньги можно получить только на карту — выплата наличных не предусмотрена. Зато необязательно, чтобы это была карта «МИР». Многие родители уже получили деньги на карточки, но 10 000 рублей пришли не всем. Рассказываем, в каких случаях россиянам могут законно отказать в выплате.

Причина №1

Если ребенку исполнится 6 лет в сентябре.

Причина №2

Если у родителей нет гражданства России.

Причина №3

Если семья живет за границей.

Причина №4

Если родители указали в заявлении чужой банковский счет.

Причина №5

Если выплату получил другой родитель.

Причина №6

Если лишили родительских прав.

Причина №7

Если родители ошиблись в заявлении.

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